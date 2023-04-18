Для участников СВО из Башкирии ввели новую бесплатную помощь

Курултай Башкирии планирует принять закон о бесплатной помощи юристов для участников СВО. Такой помощью смогут воспользоваться также и члены семей участников СВО - родители (усыновители) военнослужащего, супруг (супруга), дети до 18 лет и дети-инвалиды, получившие такой статус до 18 лет, дети-студенты до 23 лет на очном отделении, иждивенцы.