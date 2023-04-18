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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

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Для участников СВО из Башкирии ввели новую бесплатную помощь

18 апреля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Закон планируют принять в первом чтении в конце апреля

Курултай Башкирии планирует принять закон о бесплатной помощи юристов для участников СВО. Такой помощью смогут воспользоваться также и члены семей участников СВО - родители (усыновители) военнослужащего, супруг (супруга), дети до 18 лет и дети-инвалиды, получившие такой статус до 18 лет, дети-студенты до 23 лет на очном отделении, иждивенцы.

Оплачивать данные услуги планируется из бюджета.

Военнослужащим и членам их семей планируют оказать помощь при составлении заявлений, жалоб и ходатайств, а в некоторых случаях юристы смогут представлять интересы участников СВО в судах, госорганах и других организациях.

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#Валерия Панаева
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