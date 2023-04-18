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Дело на 100 млн: ФАС подаст в суд на мэрию Уфы

18 апреля 2023, 11:11
Фото: 1MI

ФАС возбудит дело на мэрию Уфы из-за закупки дорожной разметки на 100 млн рублей

На заказчика нанесения по городу дорожной разметки пожаловались дорожники из соседнего региона.


Еще 15 марта мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях рассказал о планах города по нанесению разметки на дорогах. Работы были запланированы на конец апреля, то есть на ближайшее будущее. Еще в марте была известна общая площадь разметки — 150 тыс. кв. м на 130 участках дорог. Не так давно стала известна и стоимость. Однако на этапе поиска подрядчика возникло препятствие в виде жалобы антимонопольщикам от участника аукциона ООО «Транс строй».

Как сообщает пресс-служба Башкортостанского УФАС Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, выступавшее заказчиком в данном тендере, без оснований на то отклонило заявку компании из соседнего региона, ссылаясь на отсутствие у компании опыта нанесения разметки. Однако такой опыт у ООО «Транс строй» имелся, в связи с чем ФАС жалобу компании признала обоснованной, а попутно обнаружила в закупке еще одно нарушение. В документации УКХиБ мэрии Уфы не оказалось информации о конкретном месте проведения работ, а эти данные будут известны только после заключения контракта, что противоречит закону о контрактной системе.

— В отношении госзаказчика будет возбуждено административное дело, заявили в пресс-службе УФАС.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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