Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы

«Формально суд прав. Ему неизвестны обстоятельства составления долговой расписки. Если бы Кристина знала о судебном процессе, если бы ей передавали судебные повестки, она могла бы с помощью бесплатной юридической поддержки подать встречный иск, где заявила бы о ничтожности долговой расписки. Однако из-за того, что по месту временной регистрации она не может проживать и на инвалидной коляске самостоятельно передвигаться по городу не может, равно как и доехать до суда без посторонней помощи, она лишилась права на судебную защиту», — объясняет правозащитник, член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.