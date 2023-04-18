Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Кристина Чишмиджиди снимает однокомнатную квартирку на Мушникова в Уфе — на это уходит вся ее пенсии, 13 тысяч рублей (вместе со счетчиками).
«Я отказалась от санатория и всех льгот, чтобы денег было побольше», — объясняет она.
Трехлетняя Стеша (Стефания) смотрит мультики про Машу и медведя: ее утро всегда начинается с «Маши и каши», объясняет Кристина.
Инвалидность удалось оформить бессрочно — специально для этого женщина ездила в Екатеринбург. Там, объясняет она, весь этот процесс проходит намного проще, и отношение к людям значительно лучше, чем в Башкирии. В Уфе проходить экспертизу она не решилась, опасаясь, что инвалидность придется регулярно продлевать.
Кристина родилась в Уфе. Но несколько лет назад осталась без жилья и без прописки.
«Обманул отчим, но бог ему судья», — рассказывает женщина.
Со слов женщины, еще в 2017 году он якобы под предлогом улучшения жилищных условий попросил ее выписаться из квартиры на Центральном рынке. Потом сказал, что сделка сорвалась. Так Кристина лишилась жилья. Впрочем, беды ее начались еще в 2014 году, когда случился инсульт. Это из-з него начались сложности с передвижением, проблемы с суставами, лишний вес и проблемы со зрением.
С тех пор, как лишилась права на квартиру, она вынуждена снимать жилье. В 2019 году у Кристины было очень плохо с деньгами. Ей и отцу Стеши пришлось снять комнатушку в хостеле в черниковской промзоне, на Инициативной, 15. Месяц проживания там стоил 6 тысяч рублей. Хостелом с названием «Алагуз» владел предприниматель Ильнур Зарипов, но фактически дела вела его мать. Из-за безденежья образовался долг, хозяева предложили гражданскому мужу женщины заниматься ремонтом в хостеле — в счет оплаты.
В хостеле Кристина неожиданно забеременела. Сомнений в том, чтобы рожать ребенка, не было ни малейших, но беременность оказалась тяжелой. На 30-й неделе у Кристины отнялись ноги, врачи провели экстренное кесарево — Стеша родилась с весом всего 1200 граммов.
Как только женщина вернулась из больницы, хозяйка хостела буквально заставила ее написать расписку на сумму долга по квартплате — тогда она достигла 24 тысяч рублей — якобы это простая формальность.
Еще не пришедшая в себя от переживаний за ребенка, она написала. В расписке говорилось, что ей якобы дали эти деньги в долг.
Стеша — это трехлетнее чудо с большими серо-голубыми глазами. Недоношенную, ее выхаживали в перинатальном центре, а Кристину отправили домой, опасаясь, что из-за ее состояния придется смотреть и за ребенком, и за мамой. Врачи пугали, что ребенок будет с серьезными патологиями, но их страшные прогнозы не сбылись.
«Когда мы приехали забирать дочь, мне ее не отдавали. Объяснили, что опека выступила против из-за того, что я не легла с ней в больницу, из-за того, что я маломобильная», — продолжает Кристина.
Чтобы ребенка отдали, пришлось экстренно предъявить опеке дополнительного опекуна. В суде установили отцовство. Кристина вернула дочь, но лишилась льгот, которые получала как мать-одиночка.
После возвращения в хостел стало понятно, что оттуда надо бежать. Зимой постояльцев атаковали клопы — они ползли отовсюду и кусали ребенка. Приходилось спать со светом.
Но когда семья заявила, что уезжает, хозяйка попыталась этому помешать.
«Я говорила, что мы отдадим этот долг. Но она пригрозила, что сдерет с нас по полной программе», — Кристина.
Тогда никто не придал этим словам большого значения.
Женщина с дочкой сняла квартиру. Денег им не хватало тогда и не хватает сейчас — Кристина с точки зрения государства не является малоимущей. Универсальное пособие на Стешу удалось оформить совсем недавно. На жизнь у матери и дочки сейчас остается 12 тысяч рублей в месяц. Уложиться в этот бюджет получается не всегда.
Кристину, как и многих других бездомных уфимцев, взял под опеку фонд «Добрый город» Альбины Ишмурзиной.
«Сначала мы один раз помогли продуктами, телефон остался, она снова обратилась за помощью. А совсем недавно я узнала о других, более серьезных проблемах. Раньше я ей просто могла перекинуть денежку на карту, а тут вдруг она сказала, что переводить не надо, а попросила привезти продукты. Я стала расспрашивать, что случилось», — рассказала Альбина.
Новая беда пришла в семью из Орджоникидзевского суда. Владелец уже закрытого на тот момент хостела продал права требования к Кристине другому юристу.
«Приставы списывали у меня пособие по инвалидности, оказалось, что по иску некого Байрамова. А когда я начала выяснять, в чем там дело, выяснилось, что это Зарипов», — Кристина.
Иск о взыскании 24 тысяч рублей долга и процентов на 805 тысяч заявили еще в ноябре 2022, в январе текущего года суд его удовлетворил. В заочном решении говорится, что Кристине отправляли извещения о заседании по месту временной регистрации, но она их не получила.
«Формально суд прав. Ему неизвестны обстоятельства составления долговой расписки. Если бы Кристина знала о судебном процессе, если бы ей передавали судебные повестки, она могла бы с помощью бесплатной юридической поддержки подать встречный иск, где заявила бы о ничтожности долговой расписки. Однако из-за того, что по месту временной регистрации она не может проживать и на инвалидной коляске самостоятельно передвигаться по городу не может, равно как и доехать до суда без посторонней помощи, она лишилась права на судебную защиту», — объясняет правозащитник, член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.
Такие люди — изначально ущемленная категория. О том, что с них взыскивают какие-то деньги, они могут и не узнать. А когда решения приняты, запускается механизм взыскания — полностью списываются пособия по инвалидности.
Сейчас Маулимшина пытается отменить то самое заочное решение суда. В первой инстанции в удовлетворении жалобы отказали. Но в Верховном суде, надеется юрист, рассмотрят дело с позиции человечности.
«Я уже отменяла такие решения, вынесенные в отношении бездомных. И еще ни разу не проигрывала. Надеюсь, и в этом случае суд учтет, что Кристина передвигается в инвалидной коляске и, конечно, не могла уведомить суд о своем месте проживания — потому что у нее нет собственного дома», — говорит Эльза Маулимшина.
Пока юрист ходит по судам в интересах Кристины, Альбина Ишмурзина молится, «чтобы аллах смягчил сердце этого человека» — кредитора, Ильнура Зарипова. Ирония в том, что бывший владелец хостела занимается и правозащитной деятельностью. С 2016 года он возглавляет региональную общественную организацию «Комитет правовой защиты населения».
Корреспондент Mkset спросил у Ильнура Зарипова, не испытывает ли он чувства вины, зная об этом иске к женщине-инвалиду. В исламе запрещено заниматься ростовщичеством — а здесь с женщины взыскивали по 5% в день. Мужчина заявил, что ответчица «не оставила ему выбора». Якобы если бы она вернула изначальную сумму долга, он бы забыл о претензиях, а здесь пришлось «обратиться к юристам».
Что касается суммы процентов в 805 тысяч рублей, то запрашивать можно сколько угодно, решение остается на усмотрение суда, отметил он. К слову, суд усмотрел, что Кристина должна помимо суммы долга 152 684 рублей процентов, что тоже, конечно, огромная для нее сумма.
В картотеке дел Орджоникидзевского райсуда Уфы — полтора десятка аналогичных исков о взыскании долгов с граждан от Анира Байрамова — того же человека, что выиграл дело против Кристины. Ряд заявлений удовлетворен, решения уже вступили в силу. В них также фигурирует Зарипов И. С. или З.И.С., или З., который уступил истцу права требования к должникам — по расписке. Речь идет о десятках и сотнях тысяч рублей.
Если этот З. — тот самый экс-владелец хостела Ильнур Зарипов, то даже странно, что он так широко раздает деньги в долг без оформления, скажем, микрофинансовой организации. Хотя в таком случае ему пришлось бы легализовать доходы, платить налоги и быть под контролем Центробанка…
В квартире у Кристины — ни соринки. Спрашиваю, как она моет полы.
«Очень просто — на коленках», — объясняет она, расчесывая белокурую Стешу.
Кристина хочет отдать девочку в детский сад. Место ей уже давали — но далековато от дома, самой возить ребенку было невозможно, а больше и некому. Сейчас она мечтает, чтобы дочка пошла в садик, который виден из окна съемной квартиры. Лишь бы дали путевку именно туда. Туда Кристина сможет потихоньку добираться на ходунках.
«Я нисколько не жалею, что родила», — признается она.
Она очень хорошая мать: на страничке в соцсетях фото — Стеша на улице, Стеша дома, Стеша в новый год — чередуются с домашней выпечкой и рецептами. В голове не укладывается, как кому-то могло прийти в голову не отдавать ей ребенка.
Кристина не может встать в очередь на социальное жилье из-за того, что у нее временная регистрация.
«Я ходила на прием в „Единую Россию“ — там мне сказали, что нужна постоянная регистрация. А где ее взять? Люди боятся регистрировать меня с ребенком даже временно», — Кристина.
Регистрация - очень важный момент, без нее нельзя получать пособия. Государство этой проблемы не видит — но, да, Стеше приносят подарки и семью контролируют как попавшую в сложную ситуацию. Формально государство ориентировано на сохранение кровных семей и поддержку рождаемости. Но вот именно в этом конкретном случае, получается, может лишь забрать ребенка, если условия для него окажутся не подходящими. Но если не помогать таким, как Кристина, то кому вообще тогда помогать?
Женщина собирается работать, но с этим пока не складывается. В любом случае, сдаваться, даже с инвалидностью, она не собирается. Даже если государство ничего не замечает.
Альбина Ишмурзина, которая, возможно, знакома с обездоленными и бездомными гораздо ближе, чем государство, отмечает: в большинстве случаев этих людей никак не поддерживают из бюджета. Вкладывать собственные деньги и силы приходится таким, как она, волонтерам, которые даже не получают грантов от республики.
«У нас малоимущими признают тех, кто ездит на машинах в норковых шубах. А те, кто сидят голодными, не могут оформить пособия», — говорит она.
Эльза Маулимшина отмечает, что к таким, как Альбина, благотворителям, подбирающим безногих и безруких бомжей, еще и возникают претензии у надзорных органов. Хотя если и эти волонтеры перестанут работать, эти бездомные вообще будут никому не нужны. В государственные дома престарелых и инвалидов без пенсии не берут. Нет бюджетных соцучреждений и для женщин с детьми.
«Все, что может сделать государство, — это забрать ребенка», — констатирует она.
Стеша — живая любопытная девочка с лукавыми серо-голубыми глазами. Она, хитрюга, то ли строит из себя скромницу при незнакомцах, то ли стесняется.
Девочка чувствует себя в безопасности с мамой. Нам очень хочется, чтобы государство хотя бы немножко помогло этой семье. Чтобы у этой девочки появился дом и она могла расти со своей мамой. Чтобы Кристина наконец смогла выдохнуть и просто начать жить.