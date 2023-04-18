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9 Мая не будет традиционного шествия "Бессмертного полка"

18 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Традиционное шествие «Бессмертного полка», ежегодно проводимое в рамках патриотической акции, в этом году отменяется.

Об этом сообщила в беседе с «Интерфакс» пресс-секретарь ООД «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова. Она объяснила это тем, что организаторы приняли решение выйти за пределы формата одной улицы, расширив его.

Главная цель «Бессмертного полка» - сохранить память о поколении наших предков, защищавших Родину в Великую Отечественную войну. Каждый год 9 Мая участники акции колоннами шествуют по улицам с фотографиями своих предков, внесших вклад в Победу. Регулярно множество семейных историй вносится в Народную летопись через интернет-площадку движения.

На фоне распространения коронавируса в 2020 и 2021 годах участников ВОВ чествовали онлайн. В прошлом году организаторы вновь вернулись к привычному формату мероприятия.

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