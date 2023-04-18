mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Изображение материала

11 часов: минздрав объяснил, почему умерла 4-летняя девочка на фотографии с Хабировым

18 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI

Минздрав РБ: от первых симптомов до смерти 4-летней девочки в Уфе прошло 11 часов

Минздрав Башкирии рассказал свою версию причины смерти 4-летней девочки, которая умерла на руках у мамы.

Светлана А., убитая горем мать 4-летней Александры, которой навсегда останется четыре годика, опубликовала свой крик души на странице у главы Башкирии. Как сообщал Mkset, у женщины в феврале 2023 года скоропостижно скончалась ее маленькая дочь, и сейчас по прошествии времени она хочет добиться справедливости. Что произошло с маленькой Сашей по версии ее мамы, читайте здесь. Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию и высказал свою версию гибели ребенка.

— Смерть ребенка наступила от молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до летального исхода составило около 11 часов, — пояснили в ведомстве.

Дополнительно сообщили в минздраве и о том, что самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, реализуемая в течение нескольких часов. До 85% случаев такого течения инфекции приводит к летальному исходу. И случай маленькой пациентки Саши был из их числа.

— Разбор ситуации проведен в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкортостана. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим. Согласно медицинской документации, девочка 27 января 2023 года перенесла ОРВИ и расстройство кишечника, по поводу которого 29 января 2023 года самостоятельно обращалась в ГДКБ №17 г. Мама после осмотра отказалась от предложенной госпитализации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Лечение проводила дома самостоятельно, — рассказали предысторию в ведомстве.

По данным регионального министерства здравоохранения, симптомы, описанные мамой, появились у девочки 7 февраля, и мама самостоятельно дала жаропонижающие и антигистаминные препараты, за медицинской помощью не обратилась. 8 февраля около 01.00 часов ребенок проснулся, пожаловался на головную и мышечную боль, появилась сыпь, которая начала распространяться по всему телу. По данным минздрава, скорая приехала к ребенку за 14 минут.

— Фельдшером скорой медицинской помощи после осмотра и оценки состояния выставлен правильный диагноз: Острая менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Септический шок. Были введены все необходимые гормональные препараты. Учитывая тяжесть состояния, обоснованно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи для транспортировки ребенка в стационар. Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких. Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно, — подробно рассказали в минздраве.

При подъезде к реанимационному отделению инфекционки, как сообщает минздрав, у малышки остановилось сердце и дыхание, девочку пытались спасти реаниматологи в пути и уже в отделении реанимации и интенсивной терапии, но не смогли.

Также в Минздраве объяснили, почему малышку не повезли в 17-ю больницу поблизости с ее домом, а повезли в инфекционную больницу в центре Уфы. Оказалось, что госпитализация пациентов с менингококковой инфекцией в связи с высоким риском ее внутрибольничного распространения осуществляется в специализированные инфекционные стационары, где медики готовы оказать помощь при таких заболеваниях.

В минздраве также напомнили, что чем раньше от начала заболевания оказана медпомощь, тем выше шансы на выживание. В ряде случаев интенсивная терапия с применением гормональных препаратов, внутривенных вливаний и антибиотиков позволяет остановить процесс и спасти жизнь пациента, однако это можно сделать в начальной стадии, когда температура начинает подниматься.

— С момента появления геморрагической сыпи, характерной для менингококковой инфекции, прогноз существенно ухудшается, поскольку это означает развитие тяжелого, трудно поддающегося коррекции, шока и поражения сосудов всего организма с кровоизлияниями в жизненно-важные органы, — констатировали в пресс-службе ведомства.

Также Министерство здравоохранения Башкортостана принесло глубокие соболезнования родным и близким девочки.

 

 

«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
В тюрьме условия лучше: Радию Хабирову показали детскую больницу
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Минздрав#Общество
Подпишитесь
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Сегодня, 10:28
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37