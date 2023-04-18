11 часов: минздрав объяснил, почему умерла 4-летняя девочка на фотографии с Хабировым

Светлана А., убитая горем мать 4-летней Александры, которой навсегда останется четыре годика, опубликовала свой крик души на странице у главы Башкирии. Как сообщал Mkset, у женщины в феврале 2023 года скоропостижно скончалась ее маленькая дочь, и сейчас по прошествии времени она хочет добиться справедливости. Что произошло с маленькой Сашей по версии ее мамы, читайте здесь. Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию и высказал свою версию гибели ребенка.