11 часов: минздрав объяснил, почему умерла 4-летняя девочка на фотографии с Хабировым

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
Светлана А., убитая горем мать 4-летней Александры, которой навсегда останется четыре годика, опубликовала свой крик души на странице у главы Башкирии. Как сообщал Mkset, у женщины в феврале 2023 года скоропостижно скончалась ее маленькая дочь, и сейчас по прошествии времени она хочет добиться справедливости. Что произошло с маленькой Сашей по версии ее мамы, читайте здесь. Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию и высказал свою версию гибели ребенка.
— Смерть ребенка наступила от молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до летального исхода составило около 11 часов, — пояснили в ведомстве.
Дополнительно сообщили в минздраве и о том, что самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, реализуемая в течение нескольких часов. До 85% случаев такого течения инфекции приводит к летальному исходу. И случай маленькой пациентки Саши был из их числа.
— Разбор ситуации проведен в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкортостана. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим. Согласно медицинской документации, девочка 27 января 2023 года перенесла ОРВИ и расстройство кишечника, по поводу которого 29 января 2023 года самостоятельно обращалась в ГДКБ №17 г. Мама после осмотра отказалась от предложенной госпитализации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Лечение проводила дома самостоятельно, — рассказали предысторию в ведомстве.
По данным регионального министерства здравоохранения, симптомы, описанные мамой, появились у девочки 7 февраля, и мама самостоятельно дала жаропонижающие и антигистаминные препараты, за медицинской помощью не обратилась. 8 февраля около 01.00 часов ребенок проснулся, пожаловался на головную и мышечную боль, появилась сыпь, которая начала распространяться по всему телу. По данным минздрава, скорая приехала к ребенку за 14 минут.
— Фельдшером скорой медицинской помощи после осмотра и оценки состояния выставлен правильный диагноз: Острая менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Септический шок. Были введены все необходимые гормональные препараты. Учитывая тяжесть состояния, обоснованно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи для транспортировки ребенка в стационар. Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких. Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно, — подробно рассказали в минздраве.
При подъезде к реанимационному отделению инфекционки, как сообщает минздрав, у малышки остановилось сердце и дыхание, девочку пытались спасти реаниматологи в пути и уже в отделении реанимации и интенсивной терапии, но не смогли.
Также в Минздраве объяснили, почему малышку не повезли в 17-ю больницу поблизости с ее домом, а повезли в инфекционную больницу в центре Уфы. Оказалось, что госпитализация пациентов с менингококковой инфекцией в связи с высоким риском ее внутрибольничного распространения осуществляется в специализированные инфекционные стационары, где медики готовы оказать помощь при таких заболеваниях.
В минздраве также напомнили, что чем раньше от начала заболевания оказана медпомощь, тем выше шансы на выживание. В ряде случаев интенсивная терапия с применением гормональных препаратов, внутривенных вливаний и антибиотиков позволяет остановить процесс и спасти жизнь пациента, однако это можно сделать в начальной стадии, когда температура начинает подниматься.
— С момента появления геморрагической сыпи, характерной для менингококковой инфекции, прогноз существенно ухудшается, поскольку это означает развитие тяжелого, трудно поддающегося коррекции, шока и поражения сосудов всего организма с кровоизлияниями в жизненно-важные органы, — констатировали в пресс-службе ведомства.
Также Министерство здравоохранения Башкортостана принесло глубокие соболезнования родным и близким девочки.