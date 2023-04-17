Жители Соль-Илецка придумали способ бесплатно отдохнуть на соленых озерах

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На популярный у жителей Уфы и Башкирии курорт в Оренбургской области нашелся способ проходить без оплаты. Ранее в курортный сезон многие возмущались тем, что однократный вход на курорт стоит денег и если выйти за территорию, то придется снова платить. Компьютерных дел мастер или попросту айтишник решил, что бесплатным может быть не только сыр в мышеловке, но и вход на Соленые озера.
Он проанализировал 15 входных билетов, которые ему предоставил его приятель и учитывая особенности пропускной системы курорта вошел в программу и внес в нее изменения. Разумеется не имея на это законного права. Как только информация модифицировалась злоумышленником, на закрытую территорию стало возможно пройти без билета, то есть абсолютно бесплатно.
— В результате вышеуказанных преступных действий ООО «Соленые озера» нанесен ущерб в виде недополученной выручки на общую сумму в размере 168 900 рублей, — сообщает портал orb56.ru со ссылкой на пресс-службу Соль-Илецкого городского суда.
Сейчас суд решает, принимать ли уголовное дело к производству, а Соль-Илецк готовится встречать более щедрых гостей, готовых платить за вход на курорт.