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Published Сегодня, 13:06

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Жители Соль-Илецка придумали способ бесплатно отдохнуть на соленых озерах

17 апреля 2023, 13:06
Фото: vk.com/Курорт Соленые озера
Однако на этот способ решится не каждый, тем более, что у него есть последствия.

На популярный у жителей Уфы и Башкирии курорт в Оренбургской области нашелся способ проходить без оплаты. Ранее в курортный сезон многие возмущались тем, что однократный вход на курорт стоит денег и если выйти за территорию, то придется снова платить. Компьютерных дел мастер или попросту айтишник решил, что бесплатным может быть не только сыр в мышеловке, но и вход на Соленые озера.

Он проанализировал 15 входных билетов, которые ему предоставил его приятель и учитывая особенности пропускной системы курорта вошел в программу и внес в нее изменения. Разумеется не имея на это законного права. Как только информация модифицировалась злоумышленником, на закрытую территорию стало возможно пройти без билета, то есть абсолютно бесплатно.

— В результате вышеуказанных преступных действий ООО «Соленые озера» нанесен ущерб в виде недополученной выручки на общую сумму в размере 168 900 рублей, — сообщает портал orb56.ru со ссылкой на пресс-службу Соль-Илецкого городского суда.

Сейчас суд решает, принимать ли уголовное дело к производству, а Соль-Илецк готовится встречать более щедрых гостей, готовых платить за вход на курорт.

Названа дата открытия соленых озер в Соль-Илецке
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#Ирина Деревянчук#Общество
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