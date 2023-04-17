Жители Соль-Илецка придумали способ бесплатно отдохнуть на соленых озерах

На популярный у жителей Уфы и Башкирии курорт в Оренбургской области нашелся способ проходить без оплаты. Ранее в курортный сезон многие возмущались тем, что однократный вход на курорт стоит денег и если выйти за территорию, то придется снова платить. Компьютерных дел мастер или попросту айтишник решил, что бесплатным может быть не только сыр в мышеловке, но и вход на Соленые озера.