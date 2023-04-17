Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Вчера, 16 апреля пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила в взрыве в девятиэтажном одноподъездном доме 1978 года постройки. Управляющей компанией которого значится ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района».
К счастью взрыв в доме обошелся без серьезных последствий, никто не пострадал, однако из квартиры вылетело окно. Собственно этот момент и запечатлела камера видеодомофона. На ней есть и звук, который сопровождал происшествие.
О причинах хлопка в пресс-службе МЧС не сообщали, однако уточнили, что их выяснить предстоит уже дознавателю МЧС.