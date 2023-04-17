mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Изображение материала

Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео

17 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Камера видеонаблюдения на подъезде дома записала момент взрыва.

Вчера, 16 апреля пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила в взрыве в девятиэтажном одноподъездном доме 1978 года постройки. Управляющей компанией которого значится ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района».

Видео: telegram-канал @UFA_RB

К счастью взрыв в доме обошелся без серьезных последствий, никто не пострадал, однако из квартиры вылетело окно. Собственно этот момент и запечатлела камера видеодомофона. На ней есть и звук, который сопровождал происшествие.

О причинах хлопка в пресс-службе МЧС не сообщали, однако уточнили, что их выяснить предстоит уже дознавателю МЧС.

Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Узнать подробнее
Читайте также:
В многоэтажке на окраине Уфы произошёл взрыв
#Новости Уфы#Происшествия#Ирина Деревянчук#Видео
Подпишитесь
«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах
Сегодня, 07:28
В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь
Вчера, 16:23
Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Вчера, 13:51
МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы
Сегодня, 05:14
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37