Путин подписал новые законы, касающиеся участников СВО из Башкирии

Так, если его сослуживцы не видели гибели военнослужащего и какие-либо данные о нем неизвестны на протяжении полугода, то в судебном порядке гражданина могут признать безвестно отсутствующим. Ранее этот срок составлял год. После этого уже можно будет принять меры, нацеленные на сохранность имущества военнослужащего, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.