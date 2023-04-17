Путин подписал новые законы, касающиеся участников СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В конце прошлой недели, в пятницу 14 апреля стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законов, нацеленных упростить изменения статуса участников специальной военной операции, а именно закон о том, что гражданина безвестно отсутствующим будут признавать спустя полгода после того как о нем перестала поступать какая-либо информация.
Так, если его сослуживцы не видели гибели военнослужащего и какие-либо данные о нем неизвестны на протяжении полугода, то в судебном порядке гражданина могут признать безвестно отсутствующим. Ранее этот срок составлял год. После этого уже можно будет принять меры, нацеленные на сохранность имущества военнослужащего, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.
Что касается объявления военнослужащего умершим, то и тут срок будет составлять полгода и в случае, если возникали обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, к числу которых относится исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно будет представить справку по форме, утвержденной властями. Тогда человека могут объявить умершим через полгода.
Однако свидетельство о смерти от правительства можно получить, только если выдача медицинского свидетельства невозможна, и такая мера доступна исключительно для участников СВО или для граждан, погибших во время провокаций на границе с новыми регионами.