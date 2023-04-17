mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Изображение материала

Путин подписал новые законы, касающиеся участников СВО из Башкирии

17 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Упростится процедура по признанию гражданина умершим и сократится срок после которого человека признают безвестно отсутствующим.

В конце прошлой недели, в пятницу 14 апреля стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законов, нацеленных упростить изменения статуса участников специальной военной операции, а именно закон о том, что гражданина безвестно отсутствующим будут признавать спустя полгода после того как о нем перестала поступать какая-либо информация.

Так, если его сослуживцы не видели гибели военнослужащего и какие-либо данные о нем неизвестны на протяжении полугода, то в судебном порядке гражданина могут признать безвестно отсутствующим. Ранее этот срок составлял год. После этого уже можно будет принять меры, нацеленные на сохранность имущества военнослужащего, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.

Что касается объявления военнослужащего умершим, то и тут срок будет составлять полгода и в случае, если возникали обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, к числу которых относится исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно будет представить справку по форме, утвержденной властями. Тогда человека могут объявить умершим через полгода.

Однако свидетельство о смерти от правительства можно получить, только если выдача медицинского свидетельства невозможна, и такая мера доступна исключительно для участников СВО или для граждан, погибших во время провокаций на границе с новыми регионами.

В Башкирии будет создан новый мотострелковый полк для участия в СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ситуация напряженная»: глава Башкирии сделал заявление об обстановке на СВО
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах
Сегодня, 07:28
Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео
Сегодня, 06:22
В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь
Вчера, 16:23
Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Вчера, 13:51
МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы
Сегодня, 05:14
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37