Уфимцы обвинили соседа в поджоге многоквартирного дома

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, однако соседи того самого мужчины имеют собственную версию. Жильцы дома в соцсетях предположили, что мужчина сам поджег свое жилище, так как якобы долгое время был в запое и постепенно начал из него выходить, но тут его, по предположениям соседей, одолели галлюцинации. После того, как в доме вспыхнул огонь, мужчина, по информации соседей, якобы топором разбил окно и сам вышел через него на улицу.