Уфимцы обвинили соседа в поджоге многоквартирного дома

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Поздний вечер воскресенья, 16 апреля в Уфе не был спокойным, в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение о пожаре в Черниковке. Горел пятиэтажный дом по улице Свободы. Огонь бушевал в квартире на первом этаже, но к счастью не успел сильно разбушеваться. Пожарные ликвидировали горение на площади пять «квадратов», однако не обошлось без эвакуации жильцов — по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы было эвакуировано пять человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек.
В пожаре пострадал 47-летний мужчина — с порезами рук госпитализирован больницу № 13.
Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, однако соседи того самого мужчины имеют собственную версию. Жильцы дома в соцсетях предположили, что мужчина сам поджег свое жилище, так как якобы долгое время был в запое и постепенно начал из него выходить, но тут его, по предположениям соседей, одолели галлюцинации. После того, как в доме вспыхнул огонь, мужчина, по информации соседей, якобы топором разбил окно и сам вышел через него на улицу.
Напомним, вчера 16 апреля в Черниковке произошел взрыв в жилом доме. Там из квартиры вылетели окна. К счастью, никто не пострадал.