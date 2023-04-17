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Уфимцы обвинили соседа в поджоге многоквартирного дома

17 апреля 2023, 04:35
Фото: 1MI
В пожаре пострадал только тот самый мужчина, причем не обгорел, а порезал руки.

Поздний вечер воскресенья, 16 апреля в Уфе не был спокойным, в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение о пожаре в Черниковке. Горел пятиэтажный дом по улице Свободы. Огонь бушевал в квартире на первом этаже, но к счастью не успел сильно разбушеваться. Пожарные ликвидировали горение на площади пять «квадратов», однако не обошлось без эвакуации жильцов — по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы было эвакуировано пять человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В пожаре пострадал 47-летний мужчина — с порезами рук госпитализирован больницу № 13.

фото с места событийфото с места событий
фото с места событий
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, однако соседи того самого мужчины имеют собственную версию. Жильцы дома в соцсетях предположили, что мужчина сам поджег свое жилище, так как якобы долгое время был в запое и постепенно начал из него выходить, но тут его, по предположениям соседей, одолели галлюцинации. После того, как в доме вспыхнул огонь, мужчина, по информации соседей, якобы топором разбил окно и сам вышел через него на улицу.

Напомним, вчера 16 апреля в Черниковке произошел взрыв в жилом доме. Там из квартиры вылетели окна. К счастью, никто не пострадал.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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