mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Изображение материала

В Уфе специалисты выявили загрязнение воздуха

17 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI
Концентрация пыли в воздухе превысила норму в 1,4 раза. Также регистрируется высокий уровень содержания оксида углерода

В Уфе зарегистрировано загрязнение воздуха пылью и оксидом углерода. Так, 14 апреля концентрация пыли по улице Ульяновых превысила норму в 1,4 раза. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Помимо этого сегодня, 17 апреля, в Уфе содержание оксида углерода в воздухе составило 2,8 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.). Такие показатели были зафиксированы на на точке забора проб на улице Достоевского.

— Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям не наблюдались, — прокомментировали в Башгидрометцентре.

Ранее в Уфе было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК. В частности, в пяти случаях превышена была концентрация холоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола.

Также в Стерлитамаке уровень загрязнения воздуха был близок к высокому. В городе было выявлено два случая превышения содержания аммиака в 4,8 раза, также по одному разу превышены были значения диоксида азота и изопропилбензола.

Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание
Узнать подробнее
Пишите и не дышите: как власти Башкирии оставляют Стерлитамак без чистого воздуха
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территорией
Сегодня, 16:06
«Представляет угрозу для жизни»: Власти решили закрыть еще один известный рынок в Уфе
Сегодня, 06:06
Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
Сегодня, 15:25
«Реальные кандидаты»: Два жителя Башкирии готовятся к полету в космос
Сегодня, 12:11
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37