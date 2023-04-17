В Уфе специалисты выявили загрязнение воздуха

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Уфе зарегистрировано загрязнение воздуха пылью и оксидом углерода. Так, 14 апреля концентрация пыли по улице Ульяновых превысила норму в 1,4 раза. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Помимо этого сегодня, 17 апреля, в Уфе содержание оксида углерода в воздухе составило 2,8 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.). Такие показатели были зафиксированы на на точке забора проб на улице Достоевского.
— Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям не наблюдались, — прокомментировали в Башгидрометцентре.
Ранее в Уфе было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК. В частности, в пяти случаях превышена была концентрация холоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола.
Также в Стерлитамаке уровень загрязнения воздуха был близок к высокому. В городе было выявлено два случая превышения содержания аммиака в 4,8 раза, также по одному разу превышены были значения диоксида азота и изопропилбензола.