В Уфе сквер имени легендарного хоккейного тренера благоустроят за 65 млн

Еще на прошлом оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев «раскрыл карты» о планах по благоустройству сквера, уточнив, что проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября нынешнего года.