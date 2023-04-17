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В Уфе сквер имени легендарного хоккейного тренера благоустроят за 65 млн

17 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Сквер имени Сергея Михалева, погибшего в автокатастрофе, планируется оформить в ледовой и хоккейной тематике.

Открыт поиск подрядчика, который осуществит благоустройство сквера имени легендарного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сергея Михалева, при котором клуб стал лучшим в России. Начальная или же максимальная цена контракта на благоустройство сквера — 65 миллионов рублей. Тендер был размещен в прошлую пятницу, 14 апреля и заявки будут приниматься до 2 мая.

Еще на прошлом оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев «раскрыл карты» о планах по благоустройству сквера, уточнив, что проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября нынешнего года.

К середине осени в сквере появится серо-голубая «ледяная» тротуарная плитка, будет уложен новый асфальт и установлены малые архитектурные формы, а также установлено видеонаблюдение.

 

Фото: проект сквера

Напомним, в Уфе активно идет демонтаж торговых павильонов напротив Дворца спорта. Как сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, дело в том, что шатры не безопасны.

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