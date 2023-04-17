В Уфе сквер имени легендарного хоккейного тренера благоустроят за 65 млн

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Открыт поиск подрядчика, который осуществит благоустройство сквера имени легендарного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сергея Михалева, при котором клуб стал лучшим в России. Начальная или же максимальная цена контракта на благоустройство сквера — 65 миллионов рублей. Тендер был размещен в прошлую пятницу, 14 апреля и заявки будут приниматься до 2 мая.
Еще на прошлом оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев «раскрыл карты» о планах по благоустройству сквера, уточнив, что проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября нынешнего года.
К середине осени в сквере появится серо-голубая «ледяная» тротуарная плитка, будет уложен новый асфальт и установлены малые архитектурные формы, а также установлено видеонаблюдение.
Напомним, в Уфе активно идет демонтаж торговых павильонов напротив Дворца спорта. Как сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, дело в том, что шатры не безопасны.