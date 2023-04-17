В Уфе есть двое реальных кандидатов для полета в космос — это парень и девушка

Рассказал исполнительный директор регионального отделения Федерации космонавтики и о планах возродить поездки на космодром Байконур. Около 10 лет такие поездки практиковали в республике и их планируется возродить в следующем году. Есть планы и возить молодежь в московский музей космонавтики на ВДНХ, в общем доступными методами .