В Уфе есть двое реальных кандидатов для полета в космос — это парень и девушка

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Еще 12 апреля в день космонавтики в официальной группе администрации Орджоникидзевского района Уфы появилось интервью Сергеем Плюховым. Плюхов — исполнительный директор Башкирского регионального отделения Федерации космонавтики РФ рассказал о девизе реготделения Федерации — «Воспитать космонавта башкирской земли».
— На сегодняшний день у нас только один космонавт, и он еще не летал к тому же это Урал Назибович Султанов. Он подходил подготовку по программе «Буран», которая была закрыта и в результате он не смог полететь в космос. С тех пор мы ждем когда у Башкирии будет свой космонавт, — поделился сокровенным Сергей Плюхов.
Однако в воспитании башкирских космонавтов уже есть прогресс и подвижки. О них, не вдаваясь в подробности, рассказал Плюхов.
— Могу сказать что на сегодняшний день есть две кандидатуры, это девушка и молодой человек, ни имен, ни фамилий разглашать я не могу, но это реальные кандидаты. И мы будем стараться их направить в отряд космонавтов, — приоткрыл он завесу тайны.
Рассказал исполнительный директор регионального отделения Федерации космонавтики и о планах возродить поездки на космодром Байконур. Около 10 лет такие поездки практиковали в республике и их планируется возродить в следующем году. Есть планы и возить молодежь в московский музей космонавтики на ВДНХ, в общем доступными методами .