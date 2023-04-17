Какие теплоходы можно будет увидеть на реке Белой в Уфе в 2023 году

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Уже на текущей неделе в Уфе начнут свою работу пять паромных переправ. Пока что не начнет свою работу переправа «ДОК-грузовая», старт ее работы откладывается до нормализации уровня воды. Также в ближайшую пятницу начнет функционировать внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово» — «Зеленый мыс» — Сипайлово», который также будет проезжать остановки «Трамплин» и «Дудкино».
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы цены на паромные переправы и «печную маршрутку» не изменятся и будут такими же как в минувшем 2022 году.
Также в мэрии анонсировали заход на причал Монумента Дружбы в Уфе 20 судов, особое внимание теплоходу «Мустай Карим» и не только из-за того, что назвал он именем великого поэта и драматурга Башкирии, но и тем, что это первое судно проекта PV300, а также первый круизный полноразмерный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и современной России. На борту у «Мустая Карима» созданы условия пятизвездочной гостиницы. Одновременно с «Мустаем Каримом» в Уфу прибудет «Александр Пушкин», теплоход который уже знакомый Уфе с прошлого года.
Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о том, что в данный момент задачей властей на ближайшую перспективу является обустройство в столице республики речного вокзала.