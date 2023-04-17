Какие теплоходы можно будет увидеть на реке Белой в Уфе в 2023 году

Также в мэрии анонсировали заход на причал Монумента Дружбы в Уфе 20 судов, особое внимание теплоходу «Мустай Карим» и не только из-за того, что назвал он именем великого поэта и драматурга Башкирии, но и тем, что это первое судно проекта PV300, а также первый круизный полноразмерный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и современной России. На борту у «Мустая Карима» созданы условия пятизвездочной гостиницы. Одновременно с «Мустаем Каримом» в Уфу прибудет «Александр Пушкин», теплоход который уже знакомый Уфе с прошлого года.