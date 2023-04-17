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Назаров представил нового и.о. министра строительства Башкирии

17 апреля 2023, 07:10
Фото: скриншот с трансляции
Назначен Ридаль Саетов был указом главы региона еще в минувший четверг.

Сегодня, 17 апреля, в ходе оперативного совещания, которое проходит без главы Башкирии, членам правительства представили нового и. о. министра строительства и архитектуры Ридаля Саетова.

— Указом главы исполнение обязанной министра строительства и архитектуры возложено на Саетова Ридаля Равилевича. Вы его прекрасно знаете, он давно работает в нашей команде, советник главы республики. Желаем вам удачи, очень важное направление, непростое, но вы с правитесь, — заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Напомним, что о назначении Ридаля Саетова стало известно еще в минувший четверг. Примечательно, что номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев сейчас в статусе обвиняемого проходит по уголовному делу, но до сих пор официально является министром строительства и архитектуры Башкирии.

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#Элина Сайфранова
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