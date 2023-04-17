Назаров представил нового и.о. министра строительства Башкирии

Напомним, что о назначении Ридаля Саетова стало известно еще в минувший четверг. Примечательно, что номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев сейчас в статусе обвиняемого проходит по уголовному делу, но до сих пор официально является министром строительства и архитектуры Башкирии.