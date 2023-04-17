Назаров представил нового и.о. министра строительства Башкирии

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Сегодня, 17 апреля, в ходе оперативного совещания, которое проходит без главы Башкирии, членам правительства представили нового и. о. министра строительства и архитектуры Ридаля Саетова.
— Указом главы исполнение обязанной министра строительства и архитектуры возложено на Саетова Ридаля Равилевича. Вы его прекрасно знаете, он давно работает в нашей команде, советник главы республики. Желаем вам удачи, очень важное направление, непростое, но вы с правитесь, — заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Напомним, что о назначении Ридаля Саетова стало известно еще в минувший четверг. Примечательно, что номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев сейчас в статусе обвиняемого проходит по уголовному делу, но до сих пор официально является министром строительства и архитектуры Башкирии.