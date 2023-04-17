В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Башкирии Азат Насыров

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Стало известно о смерти 37-летнего Азата Насырова из Абзелиловского района. По информации главы муниципалитета Ильдара Нафикова, мужчина погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Простились с погибшим в деревне Ишбулдино.
Родился Азат Насыров в селе Целинный, 11 классов окончил, а средней школе деревни Ишбулдино. В сентябре прошлого года, по словам Ильдара Нафикова, мужчина поступил на военную службу по контракту.