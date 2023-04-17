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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:14

В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Башкирии Азат Насыров

17 апреля 2023, 03:12
Об этом сообщает глава Абзелиловского района.

Стало известно о смерти 37-летнего Азата Насырова из Абзелиловского района. По информации главы муниципалитета Ильдара Нафикова, мужчина погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Простились с погибшим в деревне Ишбулдино.

Родился Азат Насыров в селе Целинный, 11 классов окончил, а средней школе деревни Ишбулдино. В сентябре прошлого года, по словам Ильдара Нафикова, мужчина поступил на военную службу по контракту.

Фото: Ильдар Нафиков // Vk.com
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