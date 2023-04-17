В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Башкирии Азат Насыров

Стало известно о смерти 37-летнего Азата Насырова из Абзелиловского района. По информации главы муниципалитета Ильдара Нафикова, мужчина погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Простились с погибшим в деревне Ишбулдино.