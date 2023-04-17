Неисправный самолет приземлился в аэропорту Уфы: что произошло

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Пассажирский самолет из города Минеральные Воды вчера, 16 апреля благополучно приземлился в Уфе, несмотря на имеющуюся неисправность, а именно неоткрытие створок реверса. Несмотря на неисправность самолет с 92 пассажирами успешно приземлился в Уфе.
Напомним, это был не единственный инцидент с самолетами, произошедший на минувших выходных — самолет Уфа-Красноярск вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за неисправности, а именно из-за отказа системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150.