Неисправный самолет приземлился в аэропорту Уфы: что произошло

Напомним, это был не единственный инцидент с самолетами, произошедший на минувших выходных — самолет Уфа-Красноярск вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за неисправности, а именно из-за отказа системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150.