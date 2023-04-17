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Неисправный самолет приземлился в аэропорту Уфы: что произошло

17 апреля 2023, 05:32
Фото: 1MI
У машины не открылись створки реверса.

Пассажирский самолет из города Минеральные Воды вчера, 16 апреля благополучно приземлился в Уфе, несмотря на имеющуюся неисправность, а именно неоткрытие створок реверса. Несмотря на неисправность самолет с 92 пассажирами успешно приземлился в Уфе.

Напомним, это был не единственный инцидент с самолетами, произошедший на минувших выходных — самолет Уфа-Красноярск вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за неисправности, а именно из-за отказа системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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