Уфимец попросил Хабирова подарить зубы участникам СВО

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Уфимец обратился к властям с предложением организовать установку зубных имплантов участника спецоперации. Свою инициативу Владимир К. озвучил в комментариях под одной из недавних публикаций главы республики Радия Хабирова.
По словам мужчины, участники спецоперации якобы часто теряют зубы при выполнении тех или иных боевых задач.
— Знаю много случаев, когда зубы теряются в результате ранения, контузии, физического воздействия факторов во время обстрелов, и т. д. <…> Что получается в итоге? Да ничего не получается! Совсем тупик, — рассуждает уфимец.
При этом Владимир подчеркивает, что личной заинтересованности в данном предложении у него нет, якобы ранее он уже сам установил семь зубных имплантов. Однако, по его словам, на установку ему пришлось потратить деньги, выплаченные ему ранее в качестве компенсации за ранение.
В комментариях об инициативе мужчины одобрительно высказались несколько пользователей. Власти на данный момент на обращение Владимира пока не отреагировали.
Напомним, ранее в региональном Минздраве сообщили, что уволенные военные в Башкирии в качестве меры поддержки могут бесплатно получить протезирование зубов. По данным ведомства, для этого им нужно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику по адресу: Уфа, Заводская, 15. При себе нужно иметь оригинал направления из военкомата по месту жительства. Отмечается, что военнослужащие не смогут получить протезы, изготовленные из драгметалов и прочих дорогостоящих материалов.