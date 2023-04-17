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Уфимец попросил Хабирова подарить зубы участникам СВО

17 апреля 2023, 09:53
Фото: 1MI
Свое предложение мужчина озвучил в комментариях на странице главы республики в соцсетях

Уфимец обратился к властям с предложением организовать установку зубных имплантов участника спецоперации. Свою инициативу Владимир К. озвучил в комментариях под одной из недавних публикаций главы республики Радия Хабирова.

По словам мужчины, участники спецоперации якобы часто теряют зубы при выполнении тех или иных боевых задач.

— Знаю много случаев, когда зубы теряются в результате ранения, контузии, физического воздействия факторов во время обстрелов, и т. д. <…> Что получается в итоге? Да ничего не получается! Совсем тупик, — рассуждает уфимец.

При этом Владимир подчеркивает, что личной заинтересованности в данном предложении у него нет, якобы ранее он уже сам установил семь зубных имплантов. Однако, по его словам, на установку ему пришлось потратить деньги, выплаченные ему ранее в качестве компенсации за ранение.

В комментариях об инициативе мужчины одобрительно высказались несколько пользователей. Власти на данный момент на обращение Владимира пока не отреагировали.

Напомним, ранее в региональном Минздраве сообщили, что уволенные военные в Башкирии в качестве меры поддержки могут бесплатно получить протезирование зубов.  По данным ведомства, для этого им нужно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику по адресу: Уфа, Заводская, 15. При себе нужно иметь оригинал направления из военкомата по месту жительства. Отмечается, что военнослужащие не смогут получить протезы, изготовленные из драгметалов и прочих дорогостоящих материалов.

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#Общество#Происшествия#Город
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