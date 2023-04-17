Уфимец попросил Хабирова подарить зубы участникам СВО

Напомним, ранее в региональном Минздраве сообщили, что уволенные военные в Башкирии в качестве меры поддержки могут бесплатно получить протезирование зубов. По данным ведомства, для этого им нужно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику по адресу: Уфа, Заводская, 15. При себе нужно иметь оригинал направления из военкомата по месту жительства. Отмечается, что военнослужащие не смогут получить протезы, изготовленные из драгметалов и прочих дорогостоящих материалов.