Цифровой рубль сделает финансовые расчеты более прозрачными — мнение эксперта

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В интервью с RT он пояснил, что цифровой рубль представляет собой новую форму рубля, которая будет храниться в специальном электронном кошельке в виде кода. Цифровой рубль сможет выпускать ЦБ, а для него уже введено специальное обозначение — CBDC, что означает «цифровая валюта Центрального банка».
Глазков отметил, что цифровой рубль будет обладать всеми привычными характеристиками, а именно: уникальным номером, возможностью отправки денег в офлайн-режиме, пополнением цифрового кошелька как наличными, так и безналичными рублями, а также доступностью средств на кошельке через финансовую организацию, где клиент обслуживается.
Он также отметил, что цифровой рубль позволит отследить движение денег и сделает финансовые расчеты более прозрачными.