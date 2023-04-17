mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Цифровой рубль сделает финансовые расчеты более прозрачными — мнение эксперта

17 апреля 2023, 05:03
Максим Глазков, эксперт финансового маркетплейса «Сравни» рассказал о цифровом рубле и о том, стоит ли ожидать массового внедрения технологии в 2023 году.

В интервью с RT он пояснил, что цифровой рубль представляет собой новую форму рубля, которая будет храниться в специальном электронном кошельке в виде кода. Цифровой рубль сможет выпускать ЦБ, а для него уже введено специальное обозначение — CBDC, что означает «цифровая валюта Центрального банка».

Глазков отметил, что цифровой рубль будет обладать всеми привычными характеристиками, а именно: уникальным номером, возможностью отправки денег в офлайн-режиме, пополнением цифрового кошелька как наличными, так и безналичными рублями, а также доступностью средств на кошельке через финансовую организацию, где клиент обслуживается.

Он также отметил, что цифровой рубль позволит отследить движение денег и сделает финансовые расчеты более прозрачными.

Подпишитесь
«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах
Сегодня, 07:28
Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео
Сегодня, 06:22
В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь
Вчера, 16:23
Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Вчера, 13:51
МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы
Сегодня, 05:14
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37