Цифровой рубль сделает финансовые расчеты более прозрачными — мнение эксперта

В интервью с RT он пояснил, что цифровой рубль представляет собой новую форму рубля, которая будет храниться в специальном электронном кошельке в виде кода. Цифровой рубль сможет выпускать ЦБ, а для него уже введено специальное обозначение — CBDC, что означает «цифровая валюта Центрального банка».