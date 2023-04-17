Стало известно, почему разбирают известный рынок в Уфе

Причины того, что в Уфе убирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта раскрыл глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем telegram-канале. И если раньше на внушительной территории у Дворца спорта проводились популярные среди местных жителей ярмарки, то сейчас их проведение потенциально опасно, поэтому и разбирают ангары.