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Стало известно, почему разбирают известный рынок в Уфе

17 апреля 2023, 06:06
Фото: telegram-канал Сергея Плотникова
У Дворца спорта в Уфе больше не будут работать торговые павильоны.

Причины того, что в Уфе убирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта раскрыл глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем telegram-канале. И если раньше на внушительной территории у Дворца спорта проводились популярные среди местных жителей ярмарки, то сейчас их проведение потенциально опасно, поэтому и разбирают ангары.

Оказывается еще 11 апреля в Уфе приступили к демонтажу одного из торговых павильонов на площади перед Дворцом спорта.

— Такое решение было принято на основании аварийного состояния конструкции шатра, которое представляет угрозу жизни посетителей и арендодателей. Плюс по обоим шатрам есть вопросы по пожарной безопасности. Тем, кто осуществлял здесь торговлю, предложили альтернативные места продаж. Например, многофункциональный центр «Артерия», — рассказал Плотников.

Связан ли демонтаж шатров с грядущим благоустройством сквера Михалева у Дворца спорта, неизвестно.

В Уфе может исчезнуть насовсем популярный рынок
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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