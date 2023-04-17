Стало известно, почему разбирают известный рынок в Уфе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Причины того, что в Уфе убирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта раскрыл глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем telegram-канале. И если раньше на внушительной территории у Дворца спорта проводились популярные среди местных жителей ярмарки, то сейчас их проведение потенциально опасно, поэтому и разбирают ангары.
Оказывается еще 11 апреля в Уфе приступили к демонтажу одного из торговых павильонов на площади перед Дворцом спорта.
— Такое решение было принято на основании аварийного состояния конструкции шатра, которое представляет угрозу жизни посетителей и арендодателей. Плюс по обоим шатрам есть вопросы по пожарной безопасности. Тем, кто осуществлял здесь торговлю, предложили альтернативные места продаж. Например, многофункциональный центр «Артерия», — рассказал Плотников.
Связан ли демонтаж шатров с грядущим благоустройством сквера Михалева у Дворца спорта, неизвестно.