Президент Байден призывает конгресс ужесточить законы об обращении оружия в США

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Он отметил, что конгресс может требовать безопасного хранения оружия, проведения бэкграундных проверок при любых продажах, а также отмены иммунитета производителей оружия от ответственности. Об это пишет RT.
Байден подчеркнул, что оружие становится главным убийцей детей в США, и число жертв постоянно растет. Ранее он уже призывал к полному запрету на оборот штурмового оружия в стране. Президент призвал конгресс действовать немедленно.