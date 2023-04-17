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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:07

Президент Байден призывает конгресс ужесточить законы об обращении оружия в США

17 апреля 2023, 05:06
В связи с новыми случаями стрельбы в США, президент Джо Байден призвал конгресс ужесточить правила обращения оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки.

Он отметил, что конгресс может требовать безопасного хранения оружия, проведения бэкграундных проверок при любых продажах, а также отмены иммунитета производителей оружия от ответственности. Об это пишет RT.

Байден подчеркнул, что оружие становится главным убийцей детей в США, и число жертв постоянно растет. Ранее он уже призывал к полному запрету на оборот штурмового оружия в стране. Президент призвал конгресс действовать немедленно.

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