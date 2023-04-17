Председатель Госкомитета Башкирии по молодёжной политике обратилась к Зеленскому

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Яна Гайдут на своей странице в соцсети прокомментировала новость о том, что она внесена в санцкционные списки президента Украины Владимира Зеленского. Гайдук сообщила, что узнав о попадании в санкционный список она улыбнулась и «вот что хочет сказать».
— Владимир, я председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике. Каждый день вместе с жителями региона и всей страной мы помогаем братскому Донбассу. В каждом уголке Башкортостана молодежь, люди старшего поколения, мои коллеги чиновники помогают фронту. Наши ребята разных национальностей бок о бок мужественно сражаются в окопах. Почему? Да потому что мы — россияне.
Володя, я скажу тебе что такое патриотизм. Это служение без остатка. Своей стране, семье, делу… Мы ВСЕГДА приходим на помощь друг другу. Мы ВСЕГДА против несправедливости и геноцида. Мы ВСЕГДА стоим до конца, до Победы…
Много лет укронацистский режим убивал и издевался над мирными жителями Украины. Над нашим родным народом. Но Украина — это не ты и кучка фанатиков-бандитов. Украина — это мирные жители, это россияне! За каждого погибшего в борьбе за справедливость, за каждого покалеченного, за каждого мирного жителя — враги будут держать ответ.
Мы гордимся нашими ребятами, которые сейчас исполняют свой воинский и человеческий долг и ждем их дома. Потому что они воюют за МИР. Мир нужен каждому человеку: молодежи, чтобы развиваться и создавать семьи, взрослым — чтобы не бояться за своих детей и будущее, бабушкам и дедушкам — для спокойной старости без слез. Мы сообща восстанавливаем новые территории, чтобы там звучал детский смех, а не летали снаряды.
Я общаюсь с молодежью каждый день. В них сила и мощь. Они воспитаны на подвигах своей страны и придут защищать беззащитных.
Владимир, я патриот своей страны. На санкции реакция одна: «насмешил так насмешил», — расписала чиновница.
Свою развернутую речь Яна Гайдук завершила применив эмодзи с изображением клоуна.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне ввел санкции против 438 физических и 254 юридических лиц из России, Украины и Беларуси. В санкционные списки попала председатель Госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук, санкции в отношении которой вводятся сроком на 50 лет.
Запреты включают в себя право распоряжения имуществом и бизнес-активами на территории Украины, получение и передачу технологий, участие в финансовых операциях, транзит материальных ценностей по территории этой страны и т. д.
Помимо Яны Гайдук под санкции попали уфимские предприниматели Антон Евлухин и Ольга Евлухина, а также бывший генеральный директор АО НПП «Полигон» и АО БПО «Прогресс» (уфимский завод «Магнетрон») Игорь Селиванец.