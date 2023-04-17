Председатель Госкомитета Башкирии по молодёжной политике обратилась к Зеленскому

Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Яна Гайдут на своей странице в соцсети прокомментировала новость о том, что она внесена в санцкционные списки президента Украины Владимира Зеленского. Гайдук сообщила, что узнав о попадании в санкционный список она улыбнулась и «вот что хочет сказать».