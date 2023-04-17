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Организаторы конкурса «Смарт Диалог» объявили о начале приема заявок

17 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI
Началась регистрация заявок на конкурс лучших управленческих решений «Смарт Диалог», по итогам которого будут выбраны наиболее эффективные практики в сферах образования и здравоохранения. К рассмотрению будут предложены и инициативы в области социальной политики.

Заявки принимаются до 18 июня. Регистрацию на участие можно пройти на платформе «Смартека». Организаторы конкурса – АНО «Диалог Регионы» и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Проект реализуется при содействии Минтруда, Минздрава и Минпросвещения России, передает издание interfax-russia.ru.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак обратил внимание, что выбранные управленческие практики позволят правительствам субъектов ответить на запрос общества и найти новые возможности для развития регионов.

Сейчас важно не просто единение граждан, отметил Табак. Необходимо единение всех регионов страны, которые не должны ждать поступательного развития. Субъекты должны перенимать друг у друга эффективные управленческие практики и воплощать их у себя. Все это будет содействовать общегосударственному развитию. Задача проекта состоит в том, чтобы найти эти решения, определить наиболее действенные из них и распространить их на всю страну, чтобы каждый гражданин мог почувствовать на себе положительные изменения.

Проекты должны реально улучшать качество жизни российских граждан и помогать решать им конкретные бытовые проблемы. Например, устройство детей в школы и дошкольные детские учреждения, получение медпомощи надлежащего качества и использование различных цифровых сервисов. Об этом рассказала директор АСИ Светлана Чупшева.

В рамках конкурса будут представлены результаты работы в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика». В 13 номинациях будут выбраны лучшие проекты. Наиболее эффективные решения вынесут на общественное голосование: население субъектов должно само выбрать инициативы, реализацию которых жители хотели бы видеть в своих регионах.

В соответствии с данными «Диалога», в прошлом году в формате онлайн поступило свыше 780 тысяч обращений от граждан в сфере здравоохранения, образования и социальной политики. Данные направления ежегодно входят в топ-10 тематик обращений населения.

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