Организаторы конкурса «Смарт Диалог» объявили о начале приема заявок

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Заявки принимаются до 18 июня. Регистрацию на участие можно пройти на платформе «Смартека». Организаторы конкурса – АНО «Диалог Регионы» и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Проект реализуется при содействии Минтруда, Минздрава и Минпросвещения России, передает издание interfax-russia.ru.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак обратил внимание, что выбранные управленческие практики позволят правительствам субъектов ответить на запрос общества и найти новые возможности для развития регионов.
Сейчас важно не просто единение граждан, отметил Табак. Необходимо единение всех регионов страны, которые не должны ждать поступательного развития. Субъекты должны перенимать друг у друга эффективные управленческие практики и воплощать их у себя. Все это будет содействовать общегосударственному развитию. Задача проекта состоит в том, чтобы найти эти решения, определить наиболее действенные из них и распространить их на всю страну, чтобы каждый гражданин мог почувствовать на себе положительные изменения.
Проекты должны реально улучшать качество жизни российских граждан и помогать решать им конкретные бытовые проблемы. Например, устройство детей в школы и дошкольные детские учреждения, получение медпомощи надлежащего качества и использование различных цифровых сервисов. Об этом рассказала директор АСИ Светлана Чупшева.
В рамках конкурса будут представлены результаты работы в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика». В 13 номинациях будут выбраны лучшие проекты. Наиболее эффективные решения вынесут на общественное голосование: население субъектов должно само выбрать инициативы, реализацию которых жители хотели бы видеть в своих регионах.
В соответствии с данными «Диалога», в прошлом году в формате онлайн поступило свыше 780 тысяч обращений от граждан в сфере здравоохранения, образования и социальной политики. Данные направления ежегодно входят в топ-10 тематик обращений населения.