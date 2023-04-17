Организаторы конкурса «Смарт Диалог» объявили о начале приема заявок

Сейчас важно не просто единение граждан, отметил Табак. Необходимо единение всех регионов страны, которые не должны ждать поступательного развития. Субъекты должны перенимать друг у друга эффективные управленческие практики и воплощать их у себя. Все это будет содействовать общегосударственному развитию. Задача проекта состоит в том, чтобы найти эти решения, определить наиболее действенные из них и распространить их на всю страну, чтобы каждый гражданин мог почувствовать на себе положительные изменения.