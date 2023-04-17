ОМК запустила грантовый конкурс «ОМК Партнерство» в 45 регионах России

К участию в конкурсе «ОМК Партнерство» компания приглашает некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и волонтеров. Традиционно в числе регионов, где пройдет конкурс, остаются Москва, Пермский край, республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области и другие. Но особое внимание компания сосредоточит на работе в регионах, которые ранее не участвовали или были слабо представлены в конкурсе. Это города и поселки Свердловской и Амурской областей, а также Красноярского края.