ОМК запустила грантовый конкурс «ОМК Партнерство» в 45 регионах России

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня, 17 апреля, стартовал грантовый конкурс Объединенной металлургической компании «ОМК Партнерство», который поддерживает некоммерческие, государственные организации и добровольчество своих сотрудников. В этом году ОМК масштабирует конкурс, расширив географию еще на 11 населенных пунктов. «ОМК Партнерство» пройдет в 45 городах и поселках 28 регионов России: практически в каждом, где расположены предприятия ОМК. Компания увеличила бюджет конкурса более, чем на 20% – до 28,7 миллионов рублей.
Победители получат гранты на реализацию своих проектов: организации – до 250 тысяч рублей, волонтеры – до 50 тысяч рублей. Заявки на конкурс можно подать через онлайн-платформу partnerstvo.omk.ru до 23 мая 2023 года включительно. Победителей компания назовет 22 июня 2023 года.
К участию в конкурсе «ОМК Партнерство» компания приглашает некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и волонтеров. Традиционно в числе регионов, где пройдет конкурс, остаются Москва, Пермский край, республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области и другие. Но особое внимание компания сосредоточит на работе в регионах, которые ранее не участвовали или были слабо представлены в конкурсе. Это города и поселки Свердловской и Амурской областей, а также Красноярского края.
Следуя одному из главных сегодня направлений в области устойчивого развития, снижения негативного воздействия на природу, компания продолжит развивать экологическое волонтерское движение. Его участниками станут сотрудники челябинского, чусовского, альметьевского, выксунского, благовещенского, белгородского заводов ОМК, вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь» и металлоломной компании «ОМК Экометалл». Компания увеличила в этом году объем поддержки эковолонтеров вдвое – до 9 миллионов рублей.
Для добровольцев – сотрудников компании «ОМК Стальной путь» – продолжится специальная номинация «Благоустроим вместе». ОМК ожидает увидеть в ней проекты, направленные на благоустройство вагоноремонтных депо: мелкий ремонт и оформление помещений, уголков отдыха, озеленение, создание мест отдыха. Продолжится грантовый конкурс и в подразделении «ОМК Экометалл» во Владимире.
Дополнительную поддержку могут получить волонтеры «ОМК Трубодетали» и «ОМК Стального пути» в Златоусте Челябинской области. Для этого необходимо реализовать свой проект в конкурсе ОМК и масштабировать его в конкурсе грантов губернатора Челябинской области. Участие в конкурсе дает возможность оправиться на стажировку в любую некоммерческую организацию в России.
Также компания объединит усилия с крупными региональными НКО в решении социальных и экологических проблем в городах присутствия. Для этой цели на онлайн-платформе partnerstvo.omk.ru собрали лучшие практики экологических проектов России. В коротких, но емких видео-интервью, эксперты в сфере вторичной переработки отходов из компаний ППК «РЭО», БФ «Второе дыхание» и экоцентра «Собиратор» делятся своими подходами и технологиями.
Социальное волонтерство сохраняет актуальность и остается одним из приоритетных направлений конкурса. Возросла роль местных и волонтерских сообществ, которые могут объединить ресурсы и помочь социально уязвимым жителям: детям–сиротам, пожилым людям, неполным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья.
«Для Объединенной металлургической компании следование ESG-принципам — ключевая составляющая бизнес-стратегии. ОМК ежегодно наращивает объем социальных инвестиций: а это улучшение экологии, развитие местных сообществ, вовлечение сотрудников компании в добровольческую деятельность и многое другое. В 2023 году компания распространит грантовый конкурс и программу корпоративного добровольчества практически на все регионы, где расположены наши предприятия, увеличив объем финансирования на 20%. Мы уверены, что грантовый конкурс поможет создать новые взаимовыгодные партнерства некоммерческого сектора, бизнеса и государственных организаций, которые будут способствовать росту социальной стабильности», — отметила президент ОМК Наталья Еремина.