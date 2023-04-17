mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Изображение материала

«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах

17 апреля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Об этом Андрей Назаров рассказал в ходе оперативного совещания.

Сегодня, 17 апреля, в ходе оперативного совещания в ЦУРе премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о случаях конкуренции между военкоматами и добровольческими штабами. В частности, госслужащий отметил, что подобные случаи недопустимы.

— Замечены случаи конкуренции в военкоматах с нашими штабами, которые наши земляки организовали для сбора добровольческих батальонов, для их комплектации. Вот это недопустимо. Общая задача победить, общая задача поддержать наших земляков, которые готовы пойти в добровольческий батальоны, либо в наш полк, либо просто по контракту. Разницы — нет, но до конца месяца мы первый батальон отправим, поэтому важно организовывать работу так, чтобы это было содействие, а никакие-то разговоры недопустимые, — Андрей Назаров.

Ситуацию поручено взять на особый контроль и «еще раз проговорить» непосредственно с военкоматами.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео
Сегодня, 06:22
В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь
Вчера, 16:23
Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Вчера, 13:51
МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы
Сегодня, 05:14
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37