«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Сегодня, 17 апреля, в ходе оперативного совещания в ЦУРе премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о случаях конкуренции между военкоматами и добровольческими штабами. В частности, госслужащий отметил, что подобные случаи недопустимы.
— Замечены случаи конкуренции в военкоматах с нашими штабами, которые наши земляки организовали для сбора добровольческих батальонов, для их комплектации. Вот это недопустимо. Общая задача победить, общая задача поддержать наших земляков, которые готовы пойти в добровольческий батальоны, либо в наш полк, либо просто по контракту. Разницы — нет, но до конца месяца мы первый батальон отправим, поэтому важно организовывать работу так, чтобы это было содействие, а никакие-то разговоры недопустимые, — Андрей Назаров.
Ситуацию поручено взять на особый контроль и «еще раз проговорить» непосредственно с военкоматами.