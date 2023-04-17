«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах

Сегодня, 17 апреля, в ходе оперативного совещания в ЦУРе премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о случаях конкуренции между военкоматами и добровольческими штабами. В частности, госслужащий отметил, что подобные случаи недопустимы.