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Началась короткая рабочая неделя в Башкирии

17 апреля 2023, 04:50
Фото: 1MI
В пятницу, 21 апреля жители республики будут отдыхать в связи с празднованием Ураза-байрама.

Жители Башкирии и в апреле не останутся без более длительных выходных чем обычно. Так, на нынешней неделе будет не пять, а всего четыре рабочих дня, так как в пятницу, 21 апреля отмечается один из главных праздников у мусульман — Ураза Байрам, в этот день завершается священный месяц поста Рамадан.

Напомним, в четверг рабочий день для жителей республики будет сокращен на один час, также у тех работников, которые в этот день будут находиться в отпуске, 21 апреля не будет браться в учет.

Не лишним будет напомнить и о том, что первые длинные майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся три дня, на работу выйти необходимо будет 2 мая.

Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать на майские праздники
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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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