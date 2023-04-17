Началась короткая рабочая неделя в Башкирии

Жители Башкирии и в апреле не останутся без более длительных выходных чем обычно. Так, на нынешней неделе будет не пять, а всего четыре рабочих дня, так как в пятницу, 21 апреля отмечается один из главных праздников у мусульман — Ураза Байрам, в этот день завершается священный месяц поста Рамадан.