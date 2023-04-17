Началась короткая рабочая неделя в Башкирии

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Жители Башкирии и в апреле не останутся без более длительных выходных чем обычно. Так, на нынешней неделе будет не пять, а всего четыре рабочих дня, так как в пятницу, 21 апреля отмечается один из главных праздников у мусульман — Ураза Байрам, в этот день завершается священный месяц поста Рамадан.
Напомним, в четверг рабочий день для жителей республики будет сокращен на один час, также у тех работников, которые в этот день будут находиться в отпуске, 21 апреля не будет браться в учет.
Не лишним будет напомнить и о том, что первые длинные майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся три дня, на работу выйти необходимо будет 2 мая.