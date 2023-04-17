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Момент падения человека с высотки в центре Уфы попал на видео

17 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

В Уфе под окнами многоквартирного жилого дома по улице Караидельской обнаружили тело неизвестной женщины. Предположительно, она выпала из окна. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения перед подъездом.

На кадрах видеозаписи видно, как человек падает с высоты и приземляется на парковке у дома, задев при этом перила и стоящие рядом автомобили.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета, где сообщили, что в настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают детали инцидента.

— Следственным отделом по Кировскому району г. Уфа СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти женщины, — прокомментировали в ведомстве.
Видео: UTV

Ранее в Уфе под окнами дома по улице Менделеева нашли обнаженное тело местной жительницы. Позднее в квартире, из окон которой предположительно выбросили женщину, нашли обезображенное тело мужчины. 

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#Общество#Город#Происшествия#Азамат Нухов#Видео
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