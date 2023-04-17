Минтранс Башкирии арендует 20 туристических китайских автобусов за 400 млн рублей

Как следует из данных тендера, власти планируют приобрести 20 туристических автобусов от китайского производителя — Yutong ZK6128H и арендовать их сроком на пять лет. В 2022 году на оплату лизинга планируется направить до 40,27 миллиона рублей, в 2024 году — 48,32 миллиона, с 2025 по 2027 год на это будут тратить по 100,67 миллиона в год, а в 2028 году — 12,08 миллиона.