Минтранс Башкирии арендует 20 туристических китайских автобусов за 400 млн рублей

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии планирует взять в аренду 20 туристических автобусов китайского производства по начальной цене в 402,668 миллиона рублей. Данные об этом следуют из материалов тендера, размещенного 14 апреля на портале госзакупок.
Как следует из данных тендера, власти планируют приобрести 20 туристических автобусов от китайского производителя — Yutong ZK6128H и арендовать их сроком на пять лет. В 2022 году на оплату лизинга планируется направить до 40,27 миллиона рублей, в 2024 году — 48,32 миллиона, с 2025 по 2027 год на это будут тратить по 100,67 миллиона в год, а в 2028 году — 12,08 миллиона.
Поставка автомобилей должна состояться уже в этом году. Среди требований к автобусам отмечаются такие, как механическая шестиступенчатая коробка передач, тахограф, спутниковый навигатор и вместимость до 53 человек. При этом поставщик будет обязан предоставить на транспортные средства гарантию сроком не менее полутора лет либо выполнить требования по пробегу (150 тысяч километров).
Напомним, ранее стало известно о намерении региональных властей закупить еще 50 автобусов большого класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как уточняет министр транспорта РБ Александр Клебанов, обслуживать автобусы будут популярный маршрут №226 в Уфе.
Госслужащий также напомнил, что в конце 2022 года в рамках все того нацпроекта было закуплено 35 новых автобусов, направили их на маршрут №75, принадлежащий ГУП «Башавтотранс».