mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила алмаз в алмазе

17 апреля 2023, 12:34
Эта редкая находка представляет собой бриллиант, внутри которого свободно перемещается другой драгоценный камень. Об обнаружении было объявлено индийским телеканалом Wion 17 апреля.

Камень весом 0,329 карата, названный "Бьющееся сердце", был найден прошлой осенью на одном из предприятий по обработке алмазов VD Global в Сурате. По данным Совета по содействию экспорту драгоценных и ювелирных камней, находка входит в число самых редких алмазов наряду с бриллиантом "Матрешка", найденным российскими алмазодобытчиками из компании "Алроса" в 2019 году, - пишут Известия.

"Мы нашли этот редкий бриллиант во время проверки необработанных алмазов на нашем предприятии в Сурате, в котором был камень меньшего размера, который был заперт внутри, но свободно перемещался, чего мы никогда раньше не видели", - сказал президент VD Global Валлабхай Вагхела.

VDG Global является владельцем сайта De Beers, международной ювелирной группы, и производит бриллианты в Сурате и Мумбаи, имея глобальное присутствие. Компания проинформировала De Beers о находке, и камень был доставлен в лабораторию компании в Мейденхеде, Великобритания.

Подпишитесь
«Недопустимые разговоры»: премьер Башкирии сообщил о конкуренции в военкоматах
Сегодня, 07:28
Момент взрыва в девятиэтажном доме в Уфе попал на видео
Сегодня, 06:22
В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь
Вчера, 16:23
Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв
Вчера, 13:51
МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы
Сегодня, 05:14
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Сегодня, 12:37