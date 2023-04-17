Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила алмаз в алмазе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Камень весом 0,329 карата, названный "Бьющееся сердце", был найден прошлой осенью на одном из предприятий по обработке алмазов VD Global в Сурате. По данным Совета по содействию экспорту драгоценных и ювелирных камней, находка входит в число самых редких алмазов наряду с бриллиантом "Матрешка", найденным российскими алмазодобытчиками из компании "Алроса" в 2019 году, - пишут Известия.
"Мы нашли этот редкий бриллиант во время проверки необработанных алмазов на нашем предприятии в Сурате, в котором был камень меньшего размера, который был заперт внутри, но свободно перемещался, чего мы никогда раньше не видели", - сказал президент VD Global Валлабхай Вагхела.
VDG Global является владельцем сайта De Beers, международной ювелирной группы, и производит бриллианты в Сурате и Мумбаи, имея глобальное присутствие. Компания проинформировала De Beers о находке, и камень был доставлен в лабораторию компании в Мейденхеде, Великобритания.