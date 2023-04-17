Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила алмаз в алмазе

"Мы нашли этот редкий бриллиант во время проверки необработанных алмазов на нашем предприятии в Сурате, в котором был камень меньшего размера, который был заперт внутри, но свободно перемещался, чего мы никогда раньше не видели", - сказал президент VD Global Валлабхай Вагхела.