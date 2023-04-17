ЕР: «Диктант Победы» пройдет в России и за ее пределами

«В этом году на территории Республики Башкортостан международная историческая акция „Диктант Победы“ пройдет с более масштабным привлечением площадок, их планируется задействовать порядка трехсот. Среди них есть и уникальные. Например, Республиканский музей Боевой Славы, где еженедельно проходят тематические лектории, которые помогут подготовиться к акции. Кроме того, будут задействованы и уфимские вузы. Это Уфимский университет науки и технологий и другие, которые вместят всех желающих написать диктант. Они удобны как своим географическим положением, так и просторными аудиториями, необходимым оборудованием. Мы активно продолжаем все необходимые процедуры подготовительного периода. К „Диктанту Победы“ традиционно присоединятся как известные люди, так и жители всей республики. Напомню, что в прошлом году диктант написали свыше 207 тысяч человек», — сказал Александр Мельников, региональный координатор партийного проекта «Историческая память», первый заместитель председателя Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.