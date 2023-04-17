ЕР: «Диктант Победы» пройдет в России и за ее пределами

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В нынешнем году количество площадок «Диктанта Победы» увеличилось до 22 тысяч. И это намного больше, чем в предыдущие годы, подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет rostovgazeta.ru.
«С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте, — отметил Хинштейн. — Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, — очень актуальны».
В России лидерами по количеству площадок стали Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. При этом более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на территории Донбасса.
По словам Александра Хинштейна, привлечение к участию в акции «Диктант Победы» населения новых российских регионов очень важно.
Участвовать в акции можно как очно, так и в дистанционном формате на сайте диктантпобеды.рф. Все участники должны ответить на 25 вопросов, из которых 20 касаются общей военно-исторической тематики и пять — региональной. Над составлением вопросов для региональной части диктанта трудились историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В 2023 году впервые к исторической акции присоединятся участники из Шри-Ланки.
«Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырех новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва блокады Ленинграда», — сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Как сообщает сайт ER.RU, «Диктант Победы» пройдет 27 апреля. Центральной площадкой акции в Москве традиционно станет Музей Победы.
«В этом году на территории Республики Башкортостан международная историческая акция „Диктант Победы“ пройдет с более масштабным привлечением площадок, их планируется задействовать порядка трехсот. Среди них есть и уникальные. Например, Республиканский музей Боевой Славы, где еженедельно проходят тематические лектории, которые помогут подготовиться к акции. Кроме того, будут задействованы и уфимские вузы. Это Уфимский университет науки и технологий и другие, которые вместят всех желающих написать диктант. Они удобны как своим географическим положением, так и просторными аудиториями, необходимым оборудованием. Мы активно продолжаем все необходимые процедуры подготовительного периода. К „Диктанту Победы“ традиционно присоединятся как известные люди, так и жители всей республики. Напомню, что в прошлом году диктант написали свыше 207 тысяч человек», — сказал Александр Мельников, региональный координатор партийного проекта «Историческая память», первый заместитель председателя Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.