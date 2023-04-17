Электронные повестки, опасные ангары и загрязнение воздуха в Уфе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется во время весеннего призыва 2023 года. Помимо этого призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС и через телефонные звонки. Отмечается, что в остальном действующее законодательство не изменилось — порядок направления граждан на военную службы остался прежним.
Стала известна причина, по которой в Уфе разбирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, конструкции шатров, где ранее проводились ярмарки, находятся в аварийном состоянии и могут представлять опасность для посетителей и владельцев торговых точек. Отмечается, что тем, кто вел здесь торговлю, предложили альтернативные места продаж. Например, многофункциональный центр «Артерия».
В Уфе зарегистрировано загрязнение воздуха пылью и оксидом углерода. Так, 14 апреля концентрация пыли по улице Ульяновых превысила норму в 1,4 раза. Помимо этого сегодня, 17 апреля, в Уфе содержание оксида углерода в воздухе составило 2,8 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.). Такие показатели были зафиксированы на на точке забора проб на улице Достоевского.
Уже на этой неделе в Уфе начнут свою работу пять паромных переправ. Так, уже в эту пятницу начнет функционировать внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово» — «Зеленый мыс» — Сипайлово», который также будет проезжать остановки «Трамплин» и «Дудкино». Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы цены на паромные переправы и «печную маршрутку» не изменятся и будут такими же как в минувшем 2022 году.
Двое жителей Башкирии могут отправиться в полет в космос уже в ближайшее время. Как сообщил исполнительный директор Башкирского регионального отделения Федерации космонавтики РФ, на сегодняшний день в республике есть два кандидата на вступление отряд космонавтов.