Электронные повестки, опасные ангары и загрязнение воздуха в Уфе

Уже на этой неделе в Уфе начнут свою работу пять паромных переправ. Так, уже в эту пятницу начнет функционировать внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово» — «Зеленый мыс» — Сипайлово», который также будет проезжать остановки «Трамплин» и «Дудкино». Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы цены на паромные переправы и «печную маршрутку» не изменятся и будут такими же как в минувшем 2022 году.