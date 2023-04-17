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В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территорией

17 апреля 2023, 16:06
Фото: 1MI
Обработку рекреационных зон планируют завершить уже в ближайшее время

Обработка мест общего пользования от клещей в Уфе завершится до 1 мая. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Башкирии.

Как сообщил главный врач «Республиканского центра дезинфекции» Павел Мочалкин, в Уфе планируется обработать 555 га территорий парков, скверов и мест массового отдыха. Все работы в настоящее время уже начаты, при этом отмечается, что работы ведутся в ночные и ранние утренние часы, чтобы не доставлять неудобств жителям города.

С графиком проведения акарицидной обработки можно ознакомиться на сайте «Республиканского центра дезинфекции».

В этом году в Башкирии показатели по числу обращений пострадавших от укусов клещей превысили среднемноголетние значения. Так на сегодняшний момент в региональные медучреждения с жалобами на укусы обратились 271 человек. Роспотребнадзор по республике озвучил ряд рекомендаций, которые помогут избежать присасывания опасных насекомых.   

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#Азамат Нухов
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