В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территорией

Как сообщил главный врач «Республиканского центра дезинфекции» Павел Мочалкин, в Уфе планируется обработать 555 га территорий парков, скверов и мест массового отдыха. Все работы в настоящее время уже начаты, при этом отмечается, что работы ведутся в ночные и ранние утренние часы, чтобы не доставлять неудобств жителям города.