Денис Буцаев: Зеленые облигации позволят привлечь 366 млрд рублей

В текущем году при помощи данного механизма финансирование получили два проекта (в Ленинградской и Тульской областях). На них выделили 4,5 млрд рублей. По мере подготовки и анализа новых инвестпроектов будут производиться новые выпуски облигаций. По словам Буцаева, до конца 2024 года планируется финансирование подобных проектов минимум на 100 млрд.