Денис Буцаев: Зеленые облигации позволят привлечь 366 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что требуемый объём инвестиций для создания необходимых мощностей к 2030 году – 535 млрд рублей. При этом стоимость проектов с участием Российского экологического оператора оценивается в 465 млрд, из них 366 млрд оператор планирует получить от выпуска зелёных облигаций, пишет rostovgazeta.ru.
В текущем году при помощи данного механизма финансирование получили два проекта (в Ленинградской и Тульской областях). На них выделили 4,5 млрд рублей. По мере подготовки и анализа новых инвестпроектов будут производиться новые выпуски облигаций. По словам Буцаева, до конца 2024 года планируется финансирование подобных проектов минимум на 100 млрд.
Глава РЭО напомнил, что оператор имеет право выпускать собственные облигации, купон по которым в размере 90% от ключевой ставки Центробанка субсидируется из госбюджета. Это позволяет предоставлять инвесторам кредиты под 5-6% годовых с максимальным сроком до 12 лет. Таким образом удастся покрывать до 95% стоимости проекта.
По словам руководителя Департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгения Барзыкина, в апреле набсовет Российского экологического оператора получит на рассмотрение ещё 5 выпусков совокупным объемом 10,5 млрд рублей. Средства планируется направить на создание объектов в Подмосковье и Ленобласти. Барзыкин оценил общий объём выпуска облигаций в 2023 году в 60 млрд рублей.
На конференции также было представлено исследование рынка ESG-финансирования в России. Наработками с участниками форума делились топ-менеджеры ведущих предприятий на рынке ESG.