Пилот летевшего из Уфы самолёта заявил о ЧП прямо в небе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Самолет Уфа-Красноярск вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».
По информации телеграм-канала, после взлета в процессе набора высоты экипаж воздушного судна доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. Отмечается, что на борту самолета не был объявлен сигнал бедствия.
В связи с неисправностью экипаж авиасудна принял решение о возврате на аэродром вылета — в Уфу. Посадка прошла благополучно.