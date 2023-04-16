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Пилот летевшего из Уфы самолёта заявил о ЧП прямо в небе

16 апреля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Дефект на авиасудне обнаружили в ходе набора высоты

Самолет Уфа-Красноярск вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

По информации телеграм-канала, после взлета в процессе набора высоты экипаж воздушного судна доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. Отмечается, что на борту самолета не был объявлен сигнал бедствия.

В связи с неисправностью экипаж авиасудна принял решение о возврате на аэродром вылета — в Уфу. Посадка прошла благополучно.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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