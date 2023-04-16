В Уфе убирают торговые павильоны с площади перед дворцом спорта

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Уфе убирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта. Ранее здесь проводились популярные среди местных жителей ярмарки. Об этом рассказали в соцстеях очевидцы.
Так, многие уфимцы выразили свое негодование по поводу уборки торговых павильонов. По их словам, многие специально приезжали сюда за продуктами и другими товарами. Как утверждают местные жители, площадь, на которой размещались торговые объекты якобы была продана, а сами ангары планируется убрать насовсем.
Ситуацию прокомментировали в администрации Октябрьского района, сообщив, что запросили ответ у профильных отделов. Более детальную информацию в администрации пообещали предоставить до 18 апреля.