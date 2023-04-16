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Published Сегодня, 10:02

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В Уфе убирают торговые павильоны с площади перед дворцом спорта

16 апреля 2023, 10:02
Фото: mkset.ru
Уфимцы возмутились пропаже торговых точек

В Уфе убирают ангары, установленные на площадке перед Дворцом спорта. Ранее здесь проводились популярные среди местных жителей ярмарки. Об этом рассказали в соцстеях очевидцы.

Так, многие уфимцы выразили свое негодование по поводу уборки торговых павильонов. По их словам, многие специально приезжали сюда за продуктами и другими товарами. Как утверждают местные жители, площадь, на которой размещались торговые объекты якобы была продана, а сами ангары планируется убрать насовсем.

Ситуацию прокомментировали в администрации Октябрьского района, сообщив, что запросили ответ у профильных отделов. Более детальную информацию в администрации пообещали предоставить до 18 апреля.

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