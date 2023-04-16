Прямо сейчас в центре Уфы горит дом

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Уфе горит жилой многоквартирный дом 1917 года постройки по адресу Аксакова 42. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа №1».
По данным ГИС ЖКХ, дом был признан аварийным ещё в 2014 году, несмотря на более чем столетнюю историю не признан памятником культурного наследия. Всего там насчитывается пять квартир. Общий износ здания составляет порядка 90%.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.