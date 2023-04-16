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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

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Прямо сейчас в центре Уфы горит дом

16 апреля 2023, 16:08
Фото: 1MI

В центре Уфы загорелся 106-летний аварийный барак

Огнем объят жилой дом по адресу Аксакова 42

В Уфе горит жилой многоквартирный дом 1917 года постройки по адресу Аксакова 42. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа №1».

По данным ГИС ЖКХ, дом был признан аварийным ещё в 2014 году, несмотря на более чем столетнюю историю не признан памятником культурного наследия. Всего там насчитывается пять квартир. Общий износ здания составляет порядка 90%.

Фото: Уфа №1/ Telegram

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Происшествия#Город
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