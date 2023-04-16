В многоэтажке на окраине Уфы произошёл взрыв

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Уфе в результате хлопка в жилом доме по адресу Кольцевая 201/1 выбило окна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Дознавателем установлено, что квартира находится на первом этаже. В квартире выбито остекление окна, а также оплавлен натяжной потолок в помещении кухни. Пострадавших в результате происшествия нет.
Сообщается, что на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, муниципальной пожарной части Уфы и другие экстренные службы. Причина устанавливается.