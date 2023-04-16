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Published Сегодня, 11:34

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В многоэтажке на окраине Уфы произошёл взрыв

16 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
В квартире выбило окна

В Уфе в результате хлопка в жилом доме по адресу Кольцевая 201/1 выбило окна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Дознавателем установлено, что квартира находится на первом этаже. В квартире выбито остекление окна, а также оплавлен натяжной потолок в помещении кухни. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Сообщается, что на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, муниципальной пожарной части Уфы и другие экстренные службы. Причина устанавливается.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город
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