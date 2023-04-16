В МЧС прокомментировали пожар в аварийном доме в центре Уфы

Сообщается, что сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по республике сегодня вечером. Горение наблюдалось на втором этаже и кровле дома размером 20×20 метров по ул. Аксакова. В ведомстве подчеркивают, что по реестрам, к объектам культурного наследия дом не относится.