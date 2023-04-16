В МЧС прокомментировали пожар в аварийном доме в центре Уфы

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
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Updated Сегодня, 16:53
Сегодня, 16 апреля, Уфе загорелся жилой многоквартирный дом 1917 года постройки по адресу Аксакова, 42. Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Сообщается, что сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по республике сегодня вечером. Горение наблюдалось на втором этаже и кровле дома размером 20×20 метров по ул. Аксакова. В ведомстве подчеркивают, что по реестрам, к объектам культурного наследия дом не относится.
На месте работают сотрудники МЧС России всего 22 человека и 7 единиц техники. Тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало. Причина произошедшего устанавливается.