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Published Сегодня, 11:23

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Массовую драку подростков в парке Уфы засняли на видео

16 апреля 2023, 11:23
Фото: 1MI
Толпа несовершеннолетних собралась в парке «Волна»

Толпа подростков устроила потасовку в парке «Волна» в уфимском микрорайоне Затон. Видео с места событий попало в соцсети.

На кадрах видеозаписи видно, как несколько десятков молодых людей наблюдают за дракой двух девушек. В какой-то момент одна из них хватает соперницу за волосы и валит на землю. 

Фото: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram

Помимо этого в какой-то момент присутствующие распыляют в воздухе некий газ — предположительно, это был перцовый баллончик. Вероятно, что одной из девушек струя ядовитого дыма попала в лицо — после этого она спешит удалиться с площадки.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, сообщение по данной ситуации поступило в отдел полиции №4 15 апреля. Сейчас в связи с этим проводится проверка, устанавливаются лица, которые фигурируют на видео.

Видео: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram
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#Азамат Нухов#Видео
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