Массовую драку подростков в парке Уфы засняли на видео

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Толпа подростков устроила потасовку в парке «Волна» в уфимском микрорайоне Затон. Видео с места событий попало в соцсети.
На кадрах видеозаписи видно, как несколько десятков молодых людей наблюдают за дракой двух девушек. В какой-то момент одна из них хватает соперницу за волосы и валит на землю.
Помимо этого в какой-то момент присутствующие распыляют в воздухе некий газ — предположительно, это был перцовый баллончик. Вероятно, что одной из девушек струя ядовитого дыма попала в лицо — после этого она спешит удалиться с площадки.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, сообщение по данной ситуации поступило в отдел полиции №4 15 апреля. Сейчас в связи с этим проводится проверка, устанавливаются лица, которые фигурируют на видео.