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Названа дата прихода жары в Башкирию

16 апреля 2023, 04:45
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается ясная погода и потепление до +15 градусов

О погодной обстановке в республике рассказали синоптики Башгидрометцентра

В ближайшие дни синоптики прогнозируют на территории республики потепление до +15 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Так, уже сегодня, 16 апреля, в течение дня температура воздуха составит в среднем от +6 до +11 градусов Цельсия. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый.

В понедельник, 17 апреля, ожидается ясная погода. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, -4°, местами до -9°, днем +7, +12°.

Во вторник, 18 апреля, существенных осадков также не предвидится. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°, местами до -9°, днем +10, +15°.

Напомним, ранее в Башкирию пришли похолодание и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в республике пострадали несколько автомобилей, к примеру на легковую машину по улице Бакалинской ветром снесло металлическую ограду, Помимо этого с нескольких зданий в Башкирии снесло элементы кровли. 

По информации МЧС по РБ, неблагоприятные погодные условия продлятся в Башкирии до конца выходных. При этом в ведомстве отмечают, что с течением времени интенсивность порывов ветра идет на спад.

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#Общество#Азамат Нухов#Город
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