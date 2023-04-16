Названа дата прихода жары в Башкирию

Напомним, ранее в Башкирию пришли похолодание и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в республике пострадали несколько автомобилей, к примеру на легковую машину по улице Бакалинской ветром снесло металлическую ограду, Помимо этого с нескольких зданий в Башкирии снесло элементы кровли.