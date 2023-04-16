Названа дата прихода жары в Башкирию

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В ближайшие дни синоптики прогнозируют на территории республики потепление до +15 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, уже сегодня, 16 апреля, в течение дня температура воздуха составит в среднем от +6 до +11 градусов Цельсия. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый.
В понедельник, 17 апреля, ожидается ясная погода. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, -4°, местами до -9°, днем +7, +12°.
Во вторник, 18 апреля, существенных осадков также не предвидится. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°, местами до -9°, днем +10, +15°.
Напомним, ранее в Башкирию пришли похолодание и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в республике пострадали несколько автомобилей, к примеру на легковую машину по улице Бакалинской ветром снесло металлическую ограду, Помимо этого с нескольких зданий в Башкирии снесло элементы кровли.
По информации МЧС по РБ, неблагоприятные погодные условия продлятся в Башкирии до конца выходных. При этом в ведомстве отмечают, что с течением времени интенсивность порывов ветра идет на спад.