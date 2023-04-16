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В Башкирии мужчина насмерть забил собаку лопатой

16 апреля 2023, 12:01
Фото: 1MI
Собака по случайности забрела на садовый участок, принадлежащий мужчине

В Башкирии селе Чуваш-Кубуво Иглинского района мужчина насмерть забил лопатой породистую собаку известной блоггерши. Об этом сообщает телеграм-канал «Честно Говоря».

Сообщается, что собаку породы хаски хозяева содержали в вольере, но та каким-то образом смогла оттуда выбраться и забежала во двор к соседям. По одной из версий, оказавшись на чужой территории собака потрепала соседских куриц, что привело и привело в ярость владельца пернатых. Мужчина якобы нанес собаке множественные удары лопатой по голове и туловищу.

Как показала судебная медицинская экспертиза — питомец умер от многочисленных рубленных ран. Сосед извинения не принес, компенсировать ничего не собирается, о содеянном не сожалеет. По информации телеграм-канала, мужчина не принес владельцам собаки извинений, более того, он не планирует выплачивать компенсацию и не сожалеет о своем поступке.

Хозяйкой собаки является известная блоггерша. Сообщается, что девушка находится в состоянии шока от произошедшего, но несмотря на это девушка намерена сделать все, чтобы убийцу собаки наказали по всей строгости закона.

Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе МВД по Башкирии, обращение по данной ситуации было зарегистрировано 10 апреля. При этом мужчина подал на девушку встречный иск. По его словам, собака якобы загрызла шесть куриц. В настоящий момент по данной ситуации проводится проверка.

Напомним, ранее жители Белорецка сообщили об отстреле и отлове собак в городе. Пострадавшие сообщают, что собак начали отлавливать после предупреждения администрации о том, что собакам семьи недопустимо гулять на улице. Однако никто из администрации, по словам пострадавших, не предупредил их о том, что на них есть жалобы. Позднее ситуацию прокомментировали в администрации района.

 

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#Азамат Нухов
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