В Башкирии мужчина насмерть забил собаку лопатой

Напомним, ранее жители Белорецка сообщили об отстреле и отлове собак в городе. Пострадавшие сообщают, что собак начали отлавливать после предупреждения администрации о том, что собакам семьи недопустимо гулять на улице. Однако никто из администрации, по словам пострадавших, не предупредил их о том, что на них есть жалобы. Позднее ситуацию прокомментировали в администрации района.