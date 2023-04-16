В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь

Специалисты рекомендуют строго придерживаться мер профилактики присасывания клещей при выездах на природу или при посещении парковых зон. Рекомендации включают в себя такие пункты, как правильное ношение одежды, применение репеллентных (отпугивающих) и акарицидных средств для обработки верхней одежды, ️ регулярный осмотр себя, детей, домашних животных как во время нахождения на природе, так и после прогулок.