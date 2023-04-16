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В Башкирии быстрыми темпами распространяется смертельная болезнь

16 апреля 2023, 16:23
Фото: 1MI
Специалисты заявили о превышении среднемноголетних показателей по числу обращений в связи с укусами опасных насекомых

В Башкирии показатели по числу обращений пострадавших от укусов клещей превысили среднемноголетние показатели. Так на сегодняшний момент в региональные медучреждения с жалобами на укусы обратились 271 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор по РБ. 

«В Центре гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза)», — напомнили в ведомстве. Адреса и график работы пунктов приема можно посмотреть здесь.

Специалисты рекомендуют строго придерживаться мер профилактики присасывания клещей при выездах на природу или при посещении парковых зон. Рекомендации включают в себя такие пункты, как правильное ношение одежды, применение репеллентных (отпугивающих) и акарицидных средств для обработки верхней одежды, ️ регулярный осмотр себя, детей, домашних животных как во время нахождения на природе, так и после прогулок. 

Напомним, ранее жители Уфы пожаловались на отсутствие вакцины от клещевого энцефалита в городских медучреждениях. По их словам, вакцинироваться не вышло ни по полису ОМС, ни на платной основе. Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве. 

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город
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