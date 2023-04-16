Стало известно, какие общественные пространства Уфы благоустроят в 2023 году

В числе общественных пространств, которые в этом году ждет благоустройство, — сад им. Аксакова. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Контракты заключены в марте этого года. Завершить благоустройство аксаковского сада планируется в конце сентября. Исторический вид входной группы с улицы Пушкина сохранится, новая входная группа будет встречать жителей с ул. Новомостовая.