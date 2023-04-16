Стало известно, какие общественные пространства Уфы благоустроят в 2023 году

Posted Вчера, 12:42
Published Вчера, 12:42
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, все эти проекты разрабатываются при активном участии уфимцев. По всем объектам 2023 года контракты либо уже заключены, либо находятся в стадии заключения.
В числе общественных пространств, которые в этом году ждет благоустройство, — сад им. Аксакова. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Контракты заключены в марте этого года. Завершить благоустройство аксаковского сада планируется в конце сентября. Исторический вид входной группы с улицы Пушкина сохранится, новая входная группа будет встречать жителей с ул. Новомостовая.
Новое знаковое место Уфы — сквер им. Альбанова общей площадью 900 квадратных метров благоустроят с привлечением федеральных средств. Завершить проект также планируется осенью 2023 года.
Аллея перед театром кукол будет благоустроена в этом году. Пока разработан проект аллеи миниатюр, который согласован и прошел государственную экспертизу.
Благоустройство парка нефтехимиков началось в 2022 году. В мае этого года завершится первый этап и начнется второй. Полностью завершить благоустройство этого парка планируется в августе 2024 года.
Еще одно общественное пространство, которое благоустроят в этом году — ул. Октябрьской Революции. Начаты работы по дорожному полотну и переустройству сетей. К благоустройству приступим в мае 2023 года. Завершение работ намечено на 2024 год.
Кроме того, в этом году продолжится благоустройство озера Теплое. В частности, планируется благоустроить прибрежную территорию, городской пляж, зоны для пикников, а также прогулочные дорожки. Завершить работы намечено на 2024 год.
В мае начнется благоустройство уфимской площади перед фонтаном «Мальчик с кураем». Работы рассчитаны на 2 года. Проект охватит территорию между проспектом Октября и улицей Комсомольская.
Благоустройство сквера Михалева около Дворца Спорта также стартует в мае. Проект прошел государственную экспертизу и выходит на торги. Работы завершатся в октябре текущего года.
Также в 2023 году ждет благоустройство малого озера в парке «Волна» в микрорайоне Затон. Работы планируется завершить в октябре этого года.
Одновременно продолжатся работы по благоустройству экотропы «Уфимское ожерелье». Напомним, в прошлом году сделано более шести километров экотропы в двух районах Уфы. В этом году работы продолжатся на территории Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов.
Что касается тротуаров, то на 2023 год запланировано благоустройство улиц Свердлова и Гоголя совместно с городским центром «Арт-Квадрат». Также продолжится обустройство и озеленение тротуаров по ул. Ленина и Пушкина.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Уфа выиграла федеральный конкурс на проектирование туркода центра города. По мнению мэра Уфы, реализация этого мероприятия позволит усилить многие позиции по развитию туристической инфраструктуры и сделать столицу Башкирии более уютной и гостеприимной.
«Уфа готова к реализации всех мероприятий по благоустройству общественных пространств. Проекты грандиозные. Работы много, но мы все выполним», — заявил Ратмир Мавлиев.
Как сообщалось ранее, в 2023 году в Башкирии планируется благоустроить в общей сложности 122 объекта. Из них около половины, или 65 объектов находятся в городах республики.