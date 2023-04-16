Глава Генштаба сделал заявление о рассылке электронных повесток жителям Башкирии

В соответствии с принятым законом реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме, а зачисление в запас может производиться без личной явки гражданина в военкомат, а на основании имеющихся сведений о гражданах. Уточняется и то, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.