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Глава Генштаба сделал заявление о рассылке электронных повесток жителям Башкирии

16 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI
В своем заявлении Андрей Бирюков также назвал основную задачу создания единого электронного реестра

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Первостепенная задача единого электронного реестра в упрощении взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Об этом заявил Глава управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Бирюков.

— «Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свои действия в полном объеме. Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — прокомментировал Бирюков.

Напомним, 11 апреля 2023 года Государственная Дума Российской Федерации в приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Голосовали 395 депутатов и «за» проголосовало абсолютное большинство — 394 человека, лишь один депутат воздержался.

В соответствии с принятым законом реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме, а зачисление в запас может производиться без личной явки гражданина в военкомат, а на основании имеющихся сведений о гражданах. Уточняется и то, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

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#Азамат Нухов#Общество
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