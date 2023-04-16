Глава Генштаба сделал заявление о рассылке электронных повесток жителям Башкирии

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Первостепенная задача единого электронного реестра в упрощении взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Об этом заявил Глава управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Бирюков.
— «Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свои действия в полном объеме. Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — прокомментировал Бирюков.
Напомним, 11 апреля 2023 года Государственная Дума Российской Федерации в приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Голосовали 395 депутатов и «за» проголосовало абсолютное большинство — 394 человека, лишь один депутат воздержался.
В соответствии с принятым законом реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме, а зачисление в запас может производиться без личной явки гражданина в военкомат, а на основании имеющихся сведений о гражданах. Уточняется и то, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.