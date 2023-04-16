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Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв

16 апреля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Сегодня в доме по улице Кольцевой взрыв выбил окна в квартире на первом этаже

Сегодня в Уфе произошел взрыв в многоквартирном доме по улице Кольцевой. В результате взрыва в квартире на первом этаже выбило окна.

По информации 2ГИС, по указанному адресу располагается девятиэтажный одноподъездный дом, построенный в 1978 году. Управляющей компанией значится ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района». В доме насчитывается 171 квартира — по 19 на каждом этаже.

Как сообщается на сайте регионального оператора капремонта, в 2023-2025 в доме запланирован ремонт крыши. В 2032–2034 годах здесь должны провести ремонт фасада, в 2038–2040 годах — ремонт системы отопления.

По информации Газпром межрегионагаз Уфа, дом входит в программу догазификации. По данным системы ГИС ЖКХ, данный дом не признан аварийным, а его общий износ составляет 15%.

#Город#Происшествия
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