Что известно о доме в Уфе, где произошел взрыв

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сегодня в Уфе произошел взрыв в многоквартирном доме по улице Кольцевой. В результате взрыва в квартире на первом этаже выбило окна.
По информации 2ГИС, по указанному адресу располагается девятиэтажный одноподъездный дом, построенный в 1978 году. Управляющей компанией значится ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района». В доме насчитывается 171 квартира — по 19 на каждом этаже.
Как сообщается на сайте регионального оператора капремонта, в 2023-2025 в доме запланирован ремонт крыши. В 2032–2034 годах здесь должны провести ремонт фасада, в 2038–2040 годах — ремонт системы отопления.
По информации Газпром межрегионагаз Уфа, дом входит в программу догазификации. По данным системы ГИС ЖКХ, данный дом не признан аварийным, а его общий износ составляет 15%.