Вьетнамские флешбеки: что удивительного нашлось на самом интернациональном рынке Уфы

Около 20 лет назад, в начале 2000-х в Уфе начали появляться первые торговые базы, где самыми разными вещами торговали «челноки» из Вьетнама. Первые из них появились в Черниковке, но пожалуй самая большая из них, чуть позже открылась в Демском районе.



Торговых центров тогда в городе почти не было, а вьетнамский рынок поражал буквально всем. Удивительно низкие цены, крупный опт за копейки, мелкий опт и даже розница «для всех», диковинные вещи, которых на рынке не сыскать днем с огнем, сосиски жареные во фритюре (которые сейчас модно называют "корндоги") и многое другое.