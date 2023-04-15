Вьетнамские флешбеки: что удивительного нашлось на самом интернациональном рынке Уфы

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Около 20 лет назад, в начале 2000-х в Уфе начали появляться первые торговые базы, где самыми разными вещами торговали «челноки» из Вьетнама. Первые из них появились в Черниковке, но пожалуй самая большая из них, чуть позже открылась в Демском районе.
Торговых центров тогда в городе почти не было, а вьетнамский рынок поражал буквально всем. Удивительно низкие цены, крупный опт за копейки, мелкий опт и даже розница «для всех», диковинные вещи, которых на рынке не сыскать днем с огнем, сосиски жареные во фритюре (которые сейчас модно называют "корндоги") и многое другое.
«Вьетнамский» рынок находится по улице Вахтангова, 25. Его площадь составляет 28 тысяч «квадратов». Одежда, игрушки, обувь, аксессуары и хозтовары для дома. Огромные ангары-павильоны, где как в Греции, есть все. Косметика, бытовая химия, техника, постельное белье, рыболовные снасти, аксессуары для телефонов, канцелярия и даже целые отделы очков с диоптриями.
Из центра до этого раздолья для шоппинга 20 минут на машине. Тем, кто пользуется городским транспортом сначала придется доехать до Демы, а потом либо сесть на автобус, либо на такси до рынка. Еще одним известным вариантом добраться до рынка является мост через железнодорожные пути станции Дема - внеклассный сортировочный пункт, один из крупнейших на Куйбышевской магистрали. Прогуляться по бесконечно длинному мосту одно удовольствие — можно глазеть на поезда и на Уфу. Жители микрорайона «Яркий» могут т вовсе дойти пешком — буквально рукой подать.
К слову о мосту. В 2010 году распространилась информация о том, что рынок закрывают. В народе пошли слухи, что продавцы вынуждены распродавать все за бесценок. На мосту, который ведёт к рынку, было настоящее столпотворение. Как обошлось без трагедии остается только гадать. Однако уцелели и мост и рынок.
Спустившись с моста первое что видит гость этого маленького мира закрытые торговые ряды. И двери и окна заколочены, неприветливым баннером и запрещающими табличками встречает металлобаза, но такая «негостеприимность» продолжается не более 100 метров.
За поворотом профнастиловые ворота, немного колючей проволоки и табличка — Потребительское общество «Демская торговая база» или же торговый центр «СОЮЗ».
Работает ТЦ ежедневно, без перерывов и выходных, с 9 до 17 часов, но торговцы сворачивают свои лавки уже около 16 часов. А еще База отдыхает в дни празднования Нового года по Восточному календарю. Чаще всего даты выпадают на конец января или же начало февраля.
Торговая база приветствует размеренными передвижениями завсегдатаев и работников. Здесь маркетинг своеобразный и очень прямолинейный — просто и по делу. Никаких загадочных и стильных названий, обувь значит обувь. Важные объявления озвучиваются прямо с порога, на дверях некоторых павильонов висит табличка, а на некоторых даже по три, с одинаковым текстом — «Только оптом».
Там, где розницей не брезгует на все виды товара две цены, которые нередко отличаются на кругленькую сумму. Бытовой пример — универсальная хлопковая однотонная футболка оптом от 10 штук за 270 рублей, в розницу уже за 350. С продавцами можно попробовать поторговаться и успех зависит только от таланта покупателя.
Кстати, оплата практически везде принимается либо наличными, либо переводом на карту. Терминалы мы нашли только в супермаркете, где есть удивительные продукты из Вьетнама и в кафе, о котором пойдет отдельная речь. Считайте это вкуснейшим спойлером.
Продавцы на рынке это далеко не только вьетнамцы, большая часть которых уже имеет гражданство РФ, родили здесь детей и как следует «обрусели». Тут и башкиры, и татары, и русские, разумеется есть и другие национальности, главное, что рынок абсолютно интернациональный. Продавцы сидят у своих «точек», не суетятся, слушают музыку и общаются между собой. За покупателями никто не охотится, здесь, что называется «Магомед идет к горе». Найти общий язык получится, даже если возникнет языковой барьер, поблизости найдется человек, который поможет его обойти.
Каждый из павильонов имеет свой номер, но какого-либо тематического разделения там нет. С непривычки даже как-то не по себе, при входе в павильон утопаешь в искусственных цветах, следом огромный отдел не менее огромными игрушками. Брутальные отделы с камуфляжной одеждой соседствуют с кокетливыми точками с женским нижним бельем.
Есть и косметика. Причем очень разная и откровенно «китайская», с соответствующим дизайном, который не претендует на люкс, и до боли напоминающая корейскую, которая пользуется большим спросом. О своем товаре в таких отделах продавцы рассказывают ссылаясь на собственный опыт, а еще заговорщески намекают на то что на маркетплейсах косметикой закупаются как раз таки у них. Фотографировать, к сожалению, получается не везде. Продавцы начеку и не прочь поскандалить.
Вообще женщинам, которые отличаются «сорочистостью», то есть любовью ко всему блестящему, на «Вьетнамке» придется нелегко. Тонны бижутерии, от «цыганочки модного типа» до вполне себе стильных аксессуаров. Аксессуары для волос, расчески, маникюрные принадлежности. Даже отделы профессиональной косметики для маникюра, тут и лампы и гель-лаки. Кстати есть отделы с обычной косметикой и бытовой химией, как в магазинах шаговой доступности.
Про одежду можно говорить бесконечно. Тут те самые легендарные турецкие джинсы, размеры на удивление всем, корпулентные женщины не останутся без шопинг-улова на рынке однозначно. Тут и модные образы, которые представлены в бутиках у перекупов. Да, на базе одежда может быть помятой и клиентов не обхаживают и не облизывают, но при ближайшем рассмотрении вещи абсолютно те же что и в расплодившихся нынче шоурумах. Так что ничего личного, только бизнес.
Торговая база в тренде, тут и оборудование для блогеров, кольцевые лампы, зарядки, наушники и иже с ними. А еще целый отдел всяких эзотерических штучек, от камней и оберегов до благовоний и религиозных сувениров, как православных, так и мусульманских.
В общем честное описание увиденного ассортимента и цен будет напоминать рекламу, так что прекратим описывать это изобилие и буйство и дадим глазам отдохнуть и отправимся перекусить.
Редакционное задание на этот репортаж содержало очень приятную директиву – отобедать в кафе на рынке. О нем слагают легенды, поговаривают, что туда специально приезжают любители гастрономических удовольствий, причем те, которые могут позволить себе самые изысканные рестораны.
Кафе больше напоминает столовую. Ни о каком дизайне речи не идет. Просто и аскетично, клеенчатые скатерти, на столах только пластиковые контейнеры с солью. Раздача, к которой по столовской традиции подходишь с подносом. На раздаче привычные столовские салатики, курники, сосиски в тесте и прочая привычная снедь. Никакого вьетнамского колорита.
Кухня полностью открытая, что прельщает и располагает. Вьетнамское меню на плакате. Суп Фобо, рис со свининой Ком ранг, блинчики из рисовой бумаги Немран, Ми сао — быстрая лапша обжаренная с мясом на выбор и грибами, рисовая лапша и бульон со свининой Бун ча и вьетнамский бизнес-ланч.
Мы заказали Ком ранг, но его не было в тот день и выбор пал на Бун ча. Вьетнамские блюда не надо забирать на раздаче, их приносят. И вот на столе оказался поднос. тарелка рисовой лапши, которая казалась огромной и непосильной. Большая тарелка полная бульона, в нем свинина, которая умудрялась находясь в жидкости сохранять текстуру обжаренного мяса. Пластиковый контейнер с какими-то острыми приправами и такой же контейнер с чесноком в уксусе.
Это было невероятно. Набирая этот текст, на клавиатуру едва ли не капает слюна. Желудок тоскливо поскуливает и в его скрежете можно разобрать «Бун ча…». Объемная лапша при погружении в бульон меняла вид, теряла объем и становилась стеклянной фунчозой. Овощи в бульоне были свежими и хрустящими и органично оттеняли сладковатую кислоту бульона. Во время первой ложки бульон показался немного недосоленым, но немного перца из контейнера удивительным образом раскрыло бульон с новой стороны. Он заиграл невероятными красками и хотелось только одного, чтобы Бун ча не кончалась никогда.
Следом за перцем в бульон был выжат лимон, который подали к блюду. Возможно он нужен был для чего-то другого, но он вознес блюдо на вершину кулинарного искусства. Хотелось на всю столовую приговаривать эмоциональные междометия в духе «ух» и «ну и ну». Цена этого путешествия в кулинарный рай может шокировать — 300 рублей. В общем обед удался на славу, а в жизни появилась новая цель, перепробовать все блюда из ассортимента.
Дисклеймер. С перцем нужно быть аккуратным. Автор репортажа — любитель острого. Если шаурма, то всегда с острым соусом. Но даже добавив в блюдо лишь малую часть от принесенной порции, испытал весь спектр эмоций и буквально дышал огнем. Так что здесь настоятельная рекомендация — перец здесь действительно жгучий.
Одним из самых правильных решений было идти в местный супермаркет на полный желудок. Иначе все деньги бы остались в магазине, где можно приобрести продукты из Вьетнама, включая вьетнамский рис, широчайший ассортимент соусов, быструю лапшу на манер том-яма, напитки и диковинные сладости.
На полках лежит усилитель вкуса пачками. То самое «вкусное вещество» из интернет-мемов. Вообще подробно изучать ассортимент в магазине можно бесконечно, чего там только нет, даже уже пророщенные ростки пшеницы, которые можно есть и как самостоятельное блюдо и добавлять в пищу.
Вьетнамская лапша, рисовая бумага, вермишель, широчайший спектр соусов. Кофе и чаи, таинственные пакеты, на которых изображены паровые булочки бао, рисовая мука и просто дикий ассортимент всякого интересного. С детьми туда зайдет либо очень смелый, либо очень строгий родитель, дело в том, что ассортимент сладостей бьет мелкой дрожью даже взрослого человека. Расплачиваемся на кассе и бежим от греха и передозировки сахаром подальше.
Парковка ТЦ буквально усыпана автомобилями. После обеда на рынке вместо положенной сиесты пробуждается активность. Целый мир живет и здравствует. На каждый товар есть свой купец, здесь и товары на любой вкус и купцов в достатке. Вьетнамский рынок — условное название. Тут найдутся целые отделы по продаже российских товаров. Причем таких, имя которых уже стало нарицательным. Посетить его стоит однозначно, как минимум для общего развития. А вообще, прогулявшись здесь можно и бизнес развить. Было бы желание.