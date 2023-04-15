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Posted 15 апреля 05:32

Published 15 апреля 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

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В уфимском районе Глумилино начали строить две дороги

15 апреля 2023, 05:32
Фото: 1MI
Новые участки дорог по улицам Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева появятся в микрорайоне Глумилино Октябрьского района Уфы по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В настоящее время в Глумилино активно идет строительство Центра спортивной борьбы, а в ближайшее время начинается строительство школы по концессионному соглашению. Поэтому развитие улично-дорожной сети является важнейшим направлением обеспечения транспортной доступности застраиваемых территорий.

Один из участков планируется завершить уже в этом году. На данный момент здесь ведутся подготовительные работы по освобождению площадки строительства. Специалисты займутся переустройством сетей водоснабжения, газоснабжения, силовых кабелей, сетей связи, строительством ливневой канализации.

Также вдоль новых участков улиц обустроят тротуары, парковочные пространства, смонтируют современное уличное освещение. А автобусную остановку по улице Комсомольской на примыкании с улицей Рехмукова перенесут, рядом установят светофоры и дорожные знаки.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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