В Уфе простились с погибшим в ходе СВО летчиком Ильназом Фазыловым

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Сегодня, 25 апреля, в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции летчиком Ильназом Фазыловым. Как сообщает администрация Ленинского района Уфы, указом президента он был посмертно награжден Орденом Мужества «за самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга».
Известно, что родился Ильназ Фазылов в Уфе, после окончания общеобразовательной школы-интерната им. дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева поступил в Филиал военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Сызрани.
После завершения обучения мужчина поступил на службу в воинскую часть летчиком-оператором вертолетного звена в Чите и дослужился до звания старшего лейтенанта. Ильназ Фазылов выполнил более 70 боевых вылетов.
Похоронили Ильназа Фазылова в Буздякском районе.