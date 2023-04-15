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В Уфе простились с погибшим в ходе СВО летчиком Ильназом Фазыловым

15 апреля 2023, 12:50
Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан // vk.com
Об этом сообщает администрация Ленинского района Уфы.

Сегодня, 25 апреля, в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции летчиком Ильназом Фазыловым. Как сообщает администрация Ленинского района Уфы, указом президента он был посмертно награжден Орденом Мужества «за самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга».

Известно, что родился Ильназ Фазылов в Уфе, после окончания общеобразовательной школы-интерната им. дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева поступил в Филиал военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Сызрани.

После завершения обучения мужчина поступил на службу в воинскую часть летчиком-оператором вертолетного звена в Чите и дослужился до звания старшего лейтенанта. Ильназ Фазылов выполнил более 70 боевых вылетов.

Похоронили Ильназа Фазылова в Буздякском районе.

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