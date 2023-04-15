В Уфе простились с погибшим в ходе СВО летчиком Ильназом Фазыловым

Сегодня, 25 апреля, в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции летчиком Ильназом Фазыловым. Как сообщает администрация Ленинского района Уфы, указом президента он был посмертно награжден Орденом Мужества «за самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга».