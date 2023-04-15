В Башкирии построят два крупных комплекса по переработке отходов

— Заключены две концессии на общую сумму 4,3 млрд рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.