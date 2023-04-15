В Башкирии построят два крупных комплекса по переработке отходов

Posted 15 апреля 07:36
Published 15 апреля 07:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Ввести комплексы в эксплуатацию планируется до конца 2025 года. При этом РЭО готов вложить в их создание 3,9 млрд рублей, а общая сумма инвестиций составит 4,3 млрд рублей.
— Заключены две концессии на общую сумму 4,3 млрд рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском и Дюртюлинском районах.
— Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения полигонов в зоне деятельности регионального оператора № 2 и достигнуть показателей национального проекта «Экология» в части стопроцентной сортировки мусора и сокращения в два раза объема отходов, размещаемых на полигонах, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.
Национальный проект «Экология» предполагает снижение доли отходов, подлежащих захоронению, и увеличение объемов переработки вторичного сырья.