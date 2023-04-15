В Башкирии порывом ветра снесло часть кровли лицея

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сегодня утро в Баймаке сильным порывом ветра снесло крышу лицея-интерната по улице Стахановской. Как сообщили в МЧС Башкирии, срыв профнастила произошел на площади 250 кв. метров.
К счастью, в результате инцидент никто не пострадал, не разрушений и на земле.
Напомним, что накануне во двор частного дома в Баймаке из-за урагана прилетела остановка, которую до этого с законного места снес ветер. Ранее в городе во двор уже другого дома упало дерево.