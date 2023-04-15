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В Башкирии порывом ветра снесло часть кровли лицея

15 апреля 2023, 12:36
Фото: МЧС Башкирии
Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Сегодня утро в Баймаке сильным порывом ветра снесло крышу лицея-интерната по улице Стахановской. Как сообщили в МЧС Башкирии, срыв профнастила произошел на площади 250 кв. метров. 

К счастью, в результате инцидент никто не пострадал, не разрушений и на земле. 

Фото: МЧС Башкирии

Напомним, что накануне во двор частного дома в Баймаке из-за урагана прилетела остановка, которую до этого с законного места снес ветер. Ранее в городе во двор уже другого дома упало дерево. 

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