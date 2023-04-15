Стало дешевле: Mkset посчитал индекс кулича в Башкирии

Расчеты Mkset показали, что в этом году жители Башкирии могут себе позволить испечь на 11% куличей больше, чем весной 2022 года. Впрочем, стоимость коммунальных ресурсов в нашем маленьком исследовании не учитывалась. Также в расчетах нет дрожжей — но их нужно не так много и они не такие дорогие. Вкус кулича улучшит лимонная и апельсиновая цедра, а в качестве наполнителей принято добавлять в зависимости от предпочтений сухофрукты и орехи — вот они-то серьезно увеличивают стоимость выпечки. Но оно того стоит.