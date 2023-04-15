Стало дешевле: Mkset посчитал индекс кулича в Башкирии

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Mkset подсчитал, в какую сумму обошлось бы жителям Башкирии изготовление куличей в домашних условиях в прошлом году и сколько это стоит сегодня. Результаты нас поразили: набор необходимых продуктов для теста за год не только не подорожал, а даже подешевел.
Прошлогодние цены хранят мобильные приложения. Для максимальной «чистоты эксперимента» Mkset старался выбирать продукты одинаковых торговых марок. В основном это были бюджетые продукты. Например, в расчетах — молоко и сливочное масло собственной марки одной из популярных сетей супермаркетов. Такая продукция всегда немного дешевле.
Итак, в список необходимых покупок попали пшеничная мука высшего сорта (один килограмм), яйца С0 — десяток, литр молока 2,5% жирности и сахар (один килограмм). Стандартный набор в этом году стоит 386 рублей, а в прошлогодний обошелся бы почти в 434 рубля.
Не то чтобы все ингредиенты стали дешевле, некоторые как раз подорожали. Например, увеличилась цена на молоко и сливочное масло, а вот мука, сахар и яйца стали доступнее. Особенно впечатляет, конечно, сахар: весной прошлого года стоимость одного килограмма стремительно взлетела с 40 до 90 рублей, и даже по этой цене продукт было не найти. Позже выяснилось, что рост цен произошел из-за спекуляций поставщиков и посредников. Также жители Башкирии отмечали, что и другие цены на продуктовом рынке выросли.
Расчеты Mkset показали, что в этом году жители Башкирии могут себе позволить испечь на 11% куличей больше, чем весной 2022 года. Впрочем, стоимость коммунальных ресурсов в нашем маленьком исследовании не учитывалась. Также в расчетах нет дрожжей — но их нужно не так много и они не такие дорогие. Вкус кулича улучшит лимонная и апельсиновая цедра, а в качестве наполнителей принято добавлять в зависимости от предпочтений сухофрукты и орехи — вот они-то серьезно увеличивают стоимость выпечки. Но оно того стоит.
При расчетах был использован рецепт приготовления теста, которое отлично поднимается. Для кулича необходимо 50 граммов живых дрожжей, 2,5 стакана теплого молока, 10 желтков (белки пойдут на глазурь), семь стаканов муки, 300 граммов сливочного масла и столько же сахара. Из этого количества теста получится достаточно много куличей — оно сильно увеличивается в объеме, так что заполнять форму нужно максимум на треть.
Сначала нужно поставить опару, и лишь потом месить тесто (примерно час), пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто нужно разложить тесто по формам, подождать, пока оно поднимется и выпекать до готовности. После покрыть куличи глазурью, приготовив ее из оставшихся белков, взбитых с сахаром, или купить в магазине готовую. Сверху куличи украшают сахарной посыпкой (наши бабушки использовали для этого крашеное пшено).
Светлой Пасхи!